Bär sein – diesmal sogar mit Hose. Bei der Heim-Weltmeisterschaft 2006 hatte das damalige Maskottchen „Goleo“ für reichlich Spott gesorgt, da der plüschige Löwe keine Hose trug. Medienberichten zufolge soll das neue Maskottchen für die Heim-Europameisterschaft 2024 einsein – diesmal sogar mit. Bei der Heim-Weltmeisterschaft 2006 hatte das damalige Maskottchen „Goleo“ für reichlich Spott gesorgt, da der plüschige Löwe keine Hose trug.

Offizielle Vorstellung des EM-Maskottchens am Dienstag

Offiziell vorgestellt werden soll das EM-Maskottchen am Dienstag um 14 Uhr in Gelsenkirchen. Die Vorstellung des EM-Bären wird Turnier-Direktor Philipp Lahm zusammen mit DFB-Vize-Präsidentin Celia Sasic übernehmen. Dann wird auch der Name des Bären verkündet. Den ersten Auftritt wird das Maskottchen im Anschluss an das Testspiel zwischen Deutschland und Kolumbien in der Arena auf Schalke haben. Das letzte Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft vor der Sommerpause gegen Kolumbien ist einen Tag vor dem Anpfiff noch nicht ganz ausverkauft. Bislang seien 45 000 Karten verkauft, sagte eine Sprecherin des Deutschen Fußball-Bundes am Montagmittag. Die Schalker Arena fasst bei internationalen Spielen 51 000 Zuschauer.

EM in Deutschland beginnt in knapp einem Jahr