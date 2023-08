Randal Kolo Muani scheint so langsam zu eskalieren. Am Mittwoch boykottierte der Franzose das Abschlusstraining vor dem Der Stürmer will unbedingt zu Paris Saint-Germain wechseln und versucht einen Transfer zu erzwingen. Das Wechsel-Theater umscheint so langsam zu eskalieren. Am Mittwoch boykottierte der Franzose das Abschlusstraining vor dem Playoff-Rückspiel der Conference League gegen Levski Sofia

Kolo Muani Streik: Stürmer soll schon in Paris sein

Als Grund für sein Fehlen habe der Angreifer seine „Wechselabsichten zu einem anderen Verein vor der am Freitagabend endenden Transferperiode“ genannt, hieß es in einer Mitteilung der Frankfurter am Mittwoch. Später berichtete dann die französische Zeitung „L`Equipe“ folgendes: Kolo Muani sei bereits nach Paris abgereist und warte eine Einigung der beiden Klubs ab. Eine unerwartete Eskalation im Wechseltheater um den 24-Jährigen, der noch einen Vertrag bis 2027 besitzt.

Kolo Muani sieht in PSG-Wechsel einzigartige Chance

Über das Wechsel-Wirrwarr sagte Kolo Muani noch am Dienstag gegenüber dem Sender „Sky“: „Ich habe bis zum Schluss immer alles für den Verein gegeben. Es ist aber kein Geheimnis, dass Paris Saint-Germain ein Rekordangebot für mich abgegeben hat. Ein Wechsel nach Paris ist jetzt eine einmalige Chance für mich. Ich würde gerne nach Paris wechseln und habe die Verantwortlichen auch informiert. Ich hoffe und wünsche mir, dass die Eintracht auf das Angebot von Paris eingeht und mir dieser Wechsel nun ermöglicht wird.“

Eintracht Frankfurt: Sportvorstand Krösche äußert sich

„Wir haben Randal anders kennengelernt und wissen um seinen eigentlichen Charakter“, sagte Sportvorstand Markus Krösche, der bestätigte, dass Kolo Muani im Play-off-Rückspiel am Donnerstag gegen Sofia nicht im Kader stehen werde. Das Hinspiel endete mit 1:1, weshalb das Rückspiel für die Eintracht äußerst wichtig ist. Bei einer Niederlage droht eine Saison ohne Europacup-Teilnahme. Laut Krösche prassele „aktuell sehr viel auf ihn ein und daraus resultiert diese Reaktion, die falsch ist, was wir ihm und seinem Umfeld auch klar und in allen Auswirkungen verdeutlicht haben“.

Eintracht fordert 100 Millionen für Kolo Muani

Bislang fanden die Klubs jedoch nicht zusammen - die Fronten scheinen verhärtet. Die Eintracht fordert dem Vernehmen nach rund 100 Millionen Euro für den Vizeweltmeister, ein Angebot aus Paris über 65 bis 70 Millionen Euro lehnte die SGE zuletzt ab. "Es ist so, dass wir momentan einfach zu weit auseinanderliegen", hatte Krösche am Sonntag nach dem Bundesliga-Spiel in Mainz (1:1) gesagt.

Eintracht hat bereits Erfahrung mit streikenden Spielern

2021 versuchte es der Serbe Filip Kostic bei der Eintracht mit der gleichen Masche – ohne Erfolg. Die Frankfurter blieben unbeeindruckt und der Trainingsverweigerer noch ein Jahr im Verein. Statt wie zunächst erhofft zu Lazio Rom wechselte Kostic im vergangenen Sommer nach dem Triumph in der Europa League zu Juventus Turin.