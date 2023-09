Der FC Bayern ist ein sicher das meistgewünschte Los für die unterklassigen Vereine im DFB-Pokal. In der Saison 2023/24 hat Preußen Münster den Rekordmeister in der 1. Runde zugelost bekommen. Dennoch hat Münster-Trainer Sascha Hildmann seine Probleme mit dem Spiel. Das sind die Hintergründe.

Münster-Coach vor Bayern-Spiel: „Finde den Termin nicht gut“

Sascha Hildmann findet die Ansetzung des DFB-Pokalspiels seiner Mannschaft gegen den FC Bayern München nach wie vor unglücklich. „Ich hätte am liebsten Anfang August gespielt wie alle anderen auch“, sagte Hildmann vor dem Spiel heute. „Ich finde den Termin nicht gut, aber trotzdem freuen wir uns auf das Spiel“, sagte der 51-Jährige.

Warum findet das Pokalspiel erst heute statt?

Die Pokal-Erstrundenpartie zwischen Münster und den Bayern wurde zu diesem späten Zeitpunkt angesetzt, weil der Rekordmeister aus München am ursprünglich geplanten Termin, dem zweiten Wochenende im August, am Supercup gegen RB Leipzig teilgenommen hat. Für Münster bedeutet diese Verschiebung eine zusätzliche englische Woche und könnte sie möglicherweise vom Liga-Alltag ablenken. Hildmanns Team hat letzten Samstag in der 3. Liga gegen den VfB Lübeck gespielt und ein 1:1 erreicht. Schon nächsten Samstag steht das nächste Spiel gegen den MSV Duisburg an.

Ist Preußen Münster gegen Bayern heute ausverkauft?

Ja, alle Plätze sind vergeben. Die Begeisterung in Münster ist vor dem Aufeinandertreffen mit dem hochkarätigen Team, angeführt von Harry Kane und Thomas Müller, enorm. Das Preußenstadion ist mit 12.794 ausverkauften Plätzen restlos gefüllt.

DFB-Pokal: Wann findet das Finale statt?

Das Endspiel wird am 25. Mai 2024 im Berliner Olympiastadion ausgetragen. Anstoß ist um 20 Uhr.

Alle Termine im DFB-Pokal 2023/24 bis zum Finale im Überblick:

1. Runde : 11. bis 14. August sowie am 26. und 27. September 2023

: 11. bis 14. August sowie am 26. und 27. September 2023 2. Runde : 31. Oktober und 01. November 2023

: 31. Oktober und 01. November 2023 Achtelfinale : 05. und 06. Dezember 2023

: 05. und 06. Dezember 2023 Viertelfinale : 30. und 31. Januar sowie 06. und 07. Februar 2024

: 30. und 31. Januar sowie 06. und 07. Februar 2024 Halbfinale : 2. und 3. April 2024

: 2. und 3. April 2024 Finale: 25. Mai 2024 in Berlin

