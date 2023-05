Der DFB-Pokal 2022/23 steht vor der Entscheidung. RB Leipzig oder Eintracht Frankfurt – Wer holt sich den Pokalsieg 2023? Der Titelgewinn in Berlin lohnt sich auch finanziell.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen zu den Preisgeldern und Prämien im DFB-Pokal 2023, die in den jeweiligen Runden bis zum Pokalsieg an die Vereine ausgeschüttet werden.

DFB-Pokal Prämien 2023: So viel Preisgeld gibt es im Finale

Jeder Klub in der ersten Runde des DFB-Pokal 2022/23 erhält 209.247 Euro aus den TV-Einnahmen und den Erlösen aus den sechs Exklusivpartnerschaften. Im Vorjahr wurden aufgrund der Corona-Pandemie zunächst nur 129.000 Euro ausgezahlt, am Ende waren es knapp 180.000 Euro. Die Summen in der zweiten Runde und in den weiteren Runden steigen ebenfalls an. Jede Mannschaft in Runde zwei erhält zusätzlich 418.494 Euro (im Vergleich zu 257.000 Euro im Vorjahr), für das Achtelfinale gibt es 836.988 Euro (515.028 Euro im Vorjahr), Viertelfinalisten erhalten 1,673 Millionen Euro (1,004 Millionen Euro im Vorjahr), und der Einzug ins Halbfinale bringt 3,347 Millionen Euro (2,008 Millionen Euro im Vorjahr). Der Verlierer im Finale bekommt 2,88 Millionen Euro, der Sieger 4,32 Millionen Euro.

Die Prämien pro Runde im DFB-Pokal 2023:

1. Runde : 209.247 Euro

: 209.247 Euro 2. Runde : 418.494 Euro

: 418.494 Euro Achtelfinale : 836.988 Euro

: 836.988 Euro Viertelfinale : 1.673.975 Euro

: 1.673.975 Euro Halbfinale : 3.347.950 Euro

: 3.347.950 Euro Verlierer Finale : 2.880.000 Euro

: 2.880.000 Euro Gewinner Finale: 4.320.000 Euro

Leipzigs Spieler um Willi Orban jubeln nach dem Spiel mit dem DFB-Pokal 2022. Im Endspiel 2023 wollen die Sachsen gegen Frankfurt den Titel verteidigen.

© Foto: Jan Woitas/dpa

Soviel Geld verdienen Amateurvereine im DFB-Pokal

Jeder Teilnehmer der 1. DFB-Pokalrunde erhält mindestens 109.000 Euro aus den TV-Einnahmen. Mit jeder weiteren Runde verdoppelt sich der Betrag. Bei jedem live übertragenen Spiel gibt es 650.000 Euro, aufgeteilt 60:40 zwischen Gastgeber und Gast. Pokalteilnehmer erhalten zusätzlich Einnahmen aus Eintrittskarten und Bandenwerbung, geteilt 50:50 zwischen Gastgeber und Gast. Für Amateurvereine ist die Teilnahme finanziell lukrativ. Jedoch ist die Teilnahme auch mit hohen Auflagen des DFB, insbesondere an die Organisation und die Spielstätte gekoppelt. Oft ist auch ein Austragen des Heimspiels in einem fremden Stadion notwendig. Amateure müssen oft eine Solidaritätsabgabe tätigen, wodurch nach der 1. Runde oft nur ein kleiner Gewinn oder Verlust bleibt.