Die 1. Runde des DFB-Pokals 2023/24 steht auf dem Programm. Die Vereine spielen um das Weiterkommen in die nächste Runde. Sicher ist wieder die ein oder andere Pokalüberraschung dabei. Das Erreichen der 2. Runde bringt die Teams jedoch nicht nur einen Schritt näher Richtung Finale in Berlin. Er lohnt sich auch finanziell. Bis zum Halbfinale werden insgesamt 69 Millionen Euro ausgeschüttet.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen zu den Preisgeldern und Prämien im DFB-Pokal 2023/24, die in den jeweiligen Runden an die Vereine ausgeschüttet werden.

DFB-Pokal Prämien 2023/24: So viel Geld bekommen die Vereine

Jeder Klub in der ersten Runde des DFB-Pokal 2023/24 erhält 215.600 Euro. Die Summen in den weiteren Runden steigen kontinuierlich an. Jede Mannschaft in Runde zwei erhält 431.200 Euro, für das Achtelfinale gibt es 862.400 Euro, Viertelfinalisten erhalten 1.724.800 Euro, und der Einzug ins Halbfinale bringt 3.449.600 Euro. Dazu kommen Einnahmen aus den Live-Übertragungen, die in den K.-o.-Runden festgelegt werden. Noch nicht festgelegt wurde die Prämie für die Teilnehmer am Finale am 25. Mai im Berliner Olympiastadion.

Insgesamt schüttet der DFB von der ersten Runde bis zum Halbfinale 69 Millionen Euro aus. „In der ersten Runde steigert sich die Prämie um drei Prozent zur Vorsaison“, teilte der Verband mit.

Prämien pro Runde im DFB-Pokal 2023/24

1. Runde : 215.600 Euro

: 215.600 Euro 2. Runde : 431.200 Euro

: 431.200 Euro Achtelfinale : 862.400 Euro

: 862.400 Euro Viertelfinale : 1.724.800 Euro

: 1.724.800 Euro Halbfinale : 3.449.600 Euro

: 3.449.600 Euro Verlierer Finale : noch offen

: noch offen Gewinner Finale: noch offen

Der FC Bayern München ist mit 20 Titeln Rekordpokalsieger. Hier feiert das Team von 2019 das Double aus Pokal und Meisterschaft.

© Foto: picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Zeitplan des DFB-Pokal 2023/24

Die erste Runde beginnt am 11. August 2023. Die zweite Runde findet am 31. Oktober und 1. November statt, das Achtelfinale ist für den 5. und 6. Dezember angesetzt. Das Viertelfinale wird an vier Termine gespielt: 30./31. Januar sowie 6./7. Februar. Die Finalisten werden am 2. und 3. April in der Vorschlussrunde ermittelt, ehe am 25. Mai wie seit 1985 in Berlin der Gewinner der 5,7 kg schweren Trophäe - mit Feingold feuervergoldetes Sterlingsilber, Fassungsvermögen: acht Liter - ermittelt wird. Rekordgewinner ist der FC Bayern mit 20 Erfolgen (zuletzt 2020). Die vergangenen beiden Auflagen entschied RB Leipzig für sich.

DFB-Pokalgewinner der letzten zehn Jahre