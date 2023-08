Zum 81. Mal findet aktuell mit dem DFB-Pokal der wichtigste deutsche Pokalwettbewerb statt. Das Pokalfinale wird am 25. Mai 2024, wie seit 1985 üblich, im Berliner Olympiastadion stattfinden. In diesem Artikel findet ihr alle wichtigen Informationen zu den Terminen im Pokal und der Auslosung und Übertragung der 2. Runde im DFB-Pokal 2023/24.

DFB-Pokal 2023/24: Auslosung der 2. Runde & Termine

Am 31. Oktober und 1. November 2023 steht die 2. Runde im DFB-Pokal 2023/24 auf dem Programm. Alle weiteren wichtigen Termine der aktuellen DFB-Pokalsaison bekommt ihr in dieser Übersicht:

1. Runde : 11. bis 14. August sowie am 26. und 27. September 2023

: 11. bis 14. August sowie am 26. und 27. September 2023 Auslosung der 2. Runde : 1. Oktober 2023

: 1. Oktober 2023 2. Runde : 31. Oktober und 1. November 2023

: 31. Oktober und 1. November 2023 Achtelfinale : 5. und 6. Dezember 2023

: 5. und 6. Dezember 2023 Viertelfinale : 30. und 31. Januar sowie 6. und 7. Februar 2024

: 30. und 31. Januar sowie 6. und 7. Februar 2024 Halbfinale : 2. und 3. April 2024

: 2. und 3. April 2024 Finale: 25. Mai 2024 in Berlin

Die Auslosung für die 2. Runde des DFB-Pokals 2023/24 findet dieses Jahr ungewöhnlich spät am Sonntag, dem 1. Oktober, statt.

© Foto: Jan Woitas/dpa

Wer zeigt die Auslosung der 2. DFB-Pokalrunde live im TV & Stream?

Die Auslosung der 2. Runde im DFB-Pokal findet in dieser Spielzeit ungewöhnlich spät statt. Der Grund: Der FC Bayern München (bei Preußen Münster) und RB Leipzig (bei Wehen Wiesbaden) bestreiten ihre Pokalspiele aufgrund des Supercups erst Ende September. Weil auch in der 2. Runde aus zwei Lostöpfen (Profis & Amateure) gezogen wird, ist eine Auslosung an einem früheren Termin nicht möglich. Die Auslosung der 2. Runde im DFB-Pokal findet am Sonntag, 1. Oktober 2023, statt.

Wenn die 2. Hauptrunde im DFB-Pokal 2023/23 ausgelost wird, können Fußballfans wie gewohnt live dabei sein. Traditionell wurden die Auslosungen von der ARD Sportschau übertragen. Im letzten Jahr war das ZDF für die Fernsehübertragung der Auslosung zuständig. Wer die Ziehung der Partien in diesem Jahr überträgt, ist noch nicht bekannt. Sie wird aber sicher im Free-TV übertragen.

DFB-Pokal Übertragung 2023/24: Wo werden die Spiele live gezeigt?

In der gestarteten neuen DFB-Pokalsaison gibt es für die Fußballfans einige Live-Spiele im Free-TV: Das ZDF hat gemeinsam mit der ARD die Rechte an mehreren Live-Spielen erworben plus umfangreicher Nachverwertungsrechte – sowohl fürs klassische Fernsehen als auch für sämtliche digitalen Angebote der beiden öffentlich-rechtlichen Sender.

Neben den öffentlich-rechtlichen Sendern zeigt Sky die Spiele des DFB-Pokals. Der Pay-TV-Sender zeigt im Gegensatz zu ARD/ZDF jedoch alle 64 Spiele live und in voller Länge.

DFB-Pokal-Sieger seit 2000: Abwechslung trotz Bayern-Dominanz

Insgesamt 20 Mal konnte der deutsche Rekordmeister Bayern München in seiner Vereinsgeschichte bereits den DFB-Pokal gewinnen. Doch im Gegensatz zur Bundesliga sorgte der Pokalwettbewerb in den letzten Jahren für etwas mehr Abwechslung. Trotz einer deutlichen Bayern-Dominanz konnte in den letzten 20 Jahren zwölfmal ein anderer Verein den wichtigsten deutschen Pokalwettbewerb gewinnen. Zuletzt gelang dies RB Leipzig. Die „Bullen“ konnten in einem hochemotionalen Pokalfinale gegen Freiburg im Elfmeterschießen gewinnen.

Alle DFB-Pokal-Sieger der letzten im Überblick:

2023: RB Leipzig (2.)

2022 RB Leipzig (1.)

2021 Borussia Dortmund (5.)

2020 FC Bayern München (20.)

2019 FC Bayern München (19.)

2018 Eintracht Frankfurt (5.)

2017 Borussia Dortmund (4.)

2016 FC Bayern München (18.)

2015 VfL Wolfsburg (1.)

2014 FC Bayern München (17.)

2013 FC Bayern München (16.)

2012 Borussia Dortmund (3.)

2011 FC Schalke 04 (5.)

2010 FC Bayern München (15.)

2009 SV Werder Bremen (6.)

2008 FC Bayern München (14.)

2007 1. FC Nürnberg (4.)

2006 FC Bayern München (13.)

2005 FC Bayern München (12.)

2004 SV Werder Bremen (5.)

2003 FC Bayern München (11.)

2002 FC Schalke 04 (4.)

2001 FC Schalke 04 (3.)

2000 FC Bayern München (10.)

DFB-Pokal live sehen mit Sky: Jetzt das WOW-Angebot sichern*

Mit WOW können Fans die DFB-Pokal-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben. Der neue Streaming-Service bietet den Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Für den besten Preis können sich Fans das Jahresabonnement sichern und für eine Laufzeit von 12 Monaten den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Hier geht es direkt zum Angebot von WOW.

*Dieser Beitrag enthält Affiliate Links. Was bedeutet das? Sollten Sie über die Links zu den Produkten einen Kauf abschließen, erhält swp.de eine kleine Provision. Die Berichterstattung beeinflusst das nicht. Die Produkte und Angebote in diesem Beitrag wurden redaktionell ausgewählt und bewertet.