deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist nach dem Für die Spieler derist nach dem überraschenden Sieg über Frankreich am Dienstagabend erstmal wieder Liga-Alltag angesagt. Am Freitag startet mit dem Topspiel zwischen Bayern und Leverkusen der erste Bundesligaspieltag nach der Länderspielpause.

Für das DFB-Team geht es erst im Oktober mit den nächsten Länderspielen weiter.

Deutschland: Wann stehen die nächsten Länderspiele an?

Das ist der DFB-Fahrplan für die US-Tour im Oktober:

14. Oktober : USA - Deutschland in Hartford/Connecticut (21.00 Uhr MEZ/RTL)

: USA - Deutschland in Hartford/Connecticut (21.00 Uhr MEZ/RTL) 18. Oktober : Mexiko - Deutschland in Philadelphia/Pennsylvania (2 Uhr MEZ/Sender offen)

: Mexiko - Deutschland in Philadelphia/Pennsylvania (2 Uhr MEZ/Sender offen) 21. November: Österreich - Deutschland in Wien (20.45 Uhr/Sender offen)

Deutschland beendet gegen Frankreich Negativserie

Zum Abschluss des Jahres geht es am 21. November in Wien gegen Österreich. Wenige Tage zuvor ist dem Vernehmen nach ein Heimspiel gegen die Türkei in Berlin geplant.

Nach fünf sieglosen Partien und zuletzt drei Niederlagen am Stück gelang im siebten Länderspiel des Jahres der zweite Sieg

Die bisher ausgetragenen Länderspiele 2023:

25. März Deutschland - Peru 2:0

28. März Deutschland - Belgien 2:3

12. Juni Deutschland - Ukraine 3:3

16. Juni Polen - Deutschland 1:0

20. Juni Deutschland - Kolumbien 0:2

9. September Deutschland - Japan 1:4

12. September Deutschland - Frankreich 2:1

