Die Welt blickt besorgt in die Ukraine und nach Russland, nach Moskau und Kiew. Die Eskalation der Krise in Osteuropa setzt auch den Sport unter Zugzwang, der mitunter stark am russischen Geld hängt. Prominentestes Beispiel ist Gazprom. Der milliardenschwere russische Staatskonzern sponsert Schalke...