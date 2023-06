In der Eissporthalle in Frankfurt am Main fliegen vom 15. bis 18. Juni 2023 beim World Cup of Darts wieder die Pfeile. Es nehmen jeweils die beiden besten Spieler einer Nation in der Order of Merit an diesem Wettbewerb für ihr Land teil. Die Fans können sich auf Auftritte der Stars Peter Wright, Gerwyn Price, Für Deutschland sind Gabriel Clemens und Martin Schindler dabei. Es nehmen jeweils die beiden besten Spieler einer Nation in der Order of Merit an diesem Wettbewerb für ihr Land teil. Die Fans können sich auf Auftritte der Stars Michael Smith Jonny Clayton und Michael van Gerwen freuen. Insgesamt gehen bei dem von der Professional Darts Corporation (PDC) organisierten Turnier 40 Spieler an den Start.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen zum Spielplan, den Terminen, der Übertragung und dem Modus des World Cup of Darts 2023.

Spielplan und Ansetzungen des World Cup of Darts 2023

Der World Cup of Darts 2023 findet vom 15. bis zum 18. Juni. 2023 statt. Alle Spiele in der Gruppenphase werden als Doppel Best of 7 Legs gespielt. Der gesamte Spielplan in der Übersicht.

Gruppenphase, 1. Runde: Donnerstag, 15. Juni 2023

Abend-Session ab 19 Uhr

Belgien - Finnland

Deutschland - Hongkong

Australien - Guyana

Nordirland - Frankreich

Irland - Thailand

Österreich - Dänemark

Polen - Portugal

Kanada - Indien

Tschechien - Singapur

Spanien - Südafrika

Lettland - Neuseeland

Schweiz - Italien

Gruppenphase, 2. Runde: Freitag, 16. Juni 2023

Nachmittags-Session ab 12 Uhr

Verlierer erste Spielrunde gegen Team 3 der jeweiligen Gruppe

Gruppenphase, 3. Runde: Freitag, 16. Juni 2023

Abend-Session ab 19 Uhr

Gewinner erste Spielrunde gegen Team 3 der jeweiligen Gruppe

Achtelfinale, Samstag, 17. Juni 2023

Nachmittag-Session ab 13 Uhr

Abend-Session ab 19 Uhr

Viertelfinale, Sonntag, 18. Juni 2023

Nachmittag-Session ab 13 Uhr

Halbfinale und Finale, Sonntag, 18. Juni 2023

Abend-Session ab 19 Uhr

Wer überträgt den World Cup of Darts im TV und Stream?

Die 13. Auflage des PDC-Turnier begeistert die Zuschauer in der Halle und vor dem Fernseher bzw. im Livestream gleichermaßen. Auch in diesem Jahr können die Fans den World Cup of Darts vor den Bildschirmen verfogen. Der Streamingabieter DAZN hat die exklusiven Übertragungsrechte und zeigt alle Sessions des World Cup of Darts 2023 live und auch im Re-live. Kommentator ist Elmar Paulke.

Modus des World Cup of Darts

Unter den vierzig teilnehmenden Teams haben die Top 16 bereits ihre Positionen in der Setzliste sicher. Die Setzlistenposition wird anhand der addierten Positionen der Spieler eines Teams in der PDC Order of Merit ermittelt. Je niedriger die Zahl, desto höher die Setzlistenposition. Die Top 4 der Setzliste starten direkt im Achtelfinale.

Die übrigen 36 Nationen müssen die Gruppenphase überstehen, die aus zwölf Gruppen mit jeweils drei Teams besteht. Die Gruppenköpfe werden von den Plätzen 5 bis 16 der Setzliste gestellt.

Alle Spiele werden im Doppelmodus ausgetragen. In der Gruppenphase besteht der Modus aus best of 7 legs. Im Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale wird über best of 15 legs gespielt. Das Finale wird schließlich im Modus best of 19 legs ausgetragen.

Gruppenphase : Best of 7 Legs

: Best of 7 Legs Achtelfinale : Best of 15 Legs

: Best of 15 Legs Viertelfinale : Best of 15 Legs

: Best of 15 Legs Halbfinale : Best of 15 Legs

: Best of 15 Legs Finale: Best of 19 Legs

Preisgeld beim World Cup of Darts 2023

Bei World Cup of Darts 2023 wird insgesamt ein Preisgeld in Höhe von 450.000 Pfund ausgeschüttet. So wird das Preisgeld aufgeteilt:

Sieger : pro Spieler 40.000 Pfund

: pro Spieler 40.000 Pfund Finale : pro Spieler 25.000 Pfund

: pro Spieler 25.000 Pfund Halbfinale : pro Spieler 15.000 Pfund

: pro Spieler 15.000 Pfund Viertelfinale : pro Spieler 10.000 Pfund

: pro Spieler 10.000 Pfund Achtelfinale: pro Spieler 4.500 Pfund

pro Spieler 4.500 Pfund 2. Platz Gruppenphase : pro Spieler 2.500 Pfund

: pro Spieler 2.500 Pfund 3. Platz Gruppenphase: pro Spieler 2.000 Pfund

World Cup of Darts-Gewinner der letzten Jahre

2022: Australien (Simon Whitlock und Damon Heta)

(Simon Whitlock und Damon Heta) 2021: Schottland (Peter Wright und John Henderson)

(Peter Wright und John Henderson) 2020: Wales (Gerwyn Price und Jonny Clayton)

(Gerwyn Price und Jonny Clayton) 2019: Schottland (Gary Anderson und Peter Wright)

(Gary Anderson und Peter Wright) 2018: Niederlande (Michael van Gerwen und Raymond van Barneveld)

(Michael van Gerwen und Raymond van Barneveld) 2017: Niederlande (Michael van Gerwen und Raymond van Barneveld)

(Michael van Gerwen und Raymond van Barneveld) 2016: England (Phil Taylor und Adrian Lewis)

(Phil Taylor und Adrian Lewis) 2015: England (Phil Taylor und Adrian Lewis)

(Phil Taylor und Adrian Lewis) 2014: Niederlande (Michael van Gerwen und Raymond van Barneveld)

(Michael van Gerwen und Raymond van Barneveld) 2013: England (Phil Taylor und Adrian Lewis)

(Phil Taylor und Adrian Lewis) 2012: England (Phil Taylor und Adrian Lewis)

(Phil Taylor und Adrian Lewis) 2011: Ausgesetzt

2010: Niederlande (Raymond van Barneveld und Co Stompé)

