Hören konnte er es nicht, aber wahrscheinlich hat er es gespürt. Auftritt Frank Stäbler in Tokio, wenn auch nur auf dem Bildschirm. Sein Gesicht im letzten Ringkampf seiner Karriere entschlossen, als wolle er einen ICE von der Matte drücken. Seine Fans in der Traktorhalle des elterlichen Hofs in Musberg kneten dagegen seit Minuten nervös die Hände, zupfen an ihren grünen „Frank Stäbler – Team Germany“ Shirts oder beißen sich auf di...