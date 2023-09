Trainer Dino Toppmöller und Eintracht Frankfurt werden in Gruppe G auf PAOK Saloniki, HJK Helsinki und den FC Aberdeen treffen, wie bei der Auslosung am Freitag in Monaco bekannt gegeben wurde. Die Qualifikation für die Gruppenphase wurde von Frankfurt am Donnerstagabend sichergestellt, nachdem sie Lewski Sofia, den bulgarischen Außenseiter, mit einem 2:0-Sieg im Play-off-Rückspiel bezwungen hatten. West Ham United, der Vorjahressieger, wird hingegen in der Europa League antreten.

Wann beginnt die Conference League-Gruppenphase?

Die Gruppenphase beginnt am 21. September und endet am 14. Dezember. Direkt das Achtelfinale (7. und 14. März) erreichen die Gruppensieger, die Zweitplatzierten müssen in eine Play-off-Runde gegen einen Gruppendritten aus der Europa League (15. und 22. Februar). Das Finale steigt am 29. Mai in Athen (Griechenland).