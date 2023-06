Der spanische Stürmerstar Borja Iglesias von Betis Sevilla hat sich mit einer ironischen Kampagne für das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung stark gemacht. „Hallo, ich bin Borja Iglesias und ich bin heterosexuell“, sagte er in einem in sozialen Medien veröffentlichten Video. Im Vorfeld war der spanische Fußballprofi selbst Teil homophober Anfeindungen geworden, obwohl er selbst heterosexuell ist.

Outing von Borja Iglesias ist Teil einer ironischen Kampagne

Nach seinem „Coming-Out“ folgen ebenso fingierte wüste Beschimpfungen und Beleidigungen in sozialen Medien, wie sie oft Menschen ertragen müssen, die nicht heterosexuell sind. „Scheiß Hetero, raus aus meiner Mannschaft!“ oder „Was für eine Schande! Und was für ein Beispiel für die Kinder“ oder „Ekelhaft“. Auch bekannte spanische Journalisten nehmen teil. „Er ist beleidigt worden, nur weil er zugegeben hat, dass er Frauen mag“, sagt einer der Medienvertreter wie in einer Reportage. Am Ende des Videos tritt noch einmal Iglesias auf und sagt: „Das würde nie passieren? Und warum das andere doch“?

Iglesias wurde selbst Ziel homophober Attacken

Iglesias und sein Team-Kollegen Aitor Ruibal waren vor kurzem selbst Ziel wüster Attacken und Beleidigungen, nachdem sie bei der Hochzeitsfeier eines Freundes mit Damenhandtaschen aufgetreten waren. Borjas Antwort: „Denjenigen unter Ihnen, die sich noch in der Frühgeschichte befinden, sende ich viel Mut. Es muss sehr schwierig sein, sich nicht weiterzuentwickeln und einzuschränken, statt zu genießen, wie kostbar das Leben ist.“

Homosexualität im Profifußball noch immer ein Tabuthema

Homosexualität ist im Profifußball noch immer ein Tabuthema. Erst drei aktive Profifußballer haben den Mut gehabt, sich als homosexuell zu outen. Joshua Cavallo, Linksverteidiger bei Adelaide United in der ersten australischen Liga, veröffentlichte am 27. Oktober 2021 ein Video auf Instagram, in welchem er sich outete. Im Mai 2022 folgte ein zweiter Spieler, zu diesem Zeitpunkt der einzig offen schwule in Europa. 17 Jahre alt war Jake Daniels, Stürmer bei Blackpool FC in der zweiten englischen Liga, beim Outing. Im Februar 2023 hatte dann Jakub Jankto von Sparta Prag den Mut öffentlich über seine Homosexualität zu sprechen. Alle drei Fußballer sprachen darüber, dass sie es Leid seien sich verstecken zu müssen und nicht länger ein Doppelleben führen wollen. Wichtige Kampagnen wie die von Borja Iglesias nehmen dieses Thema auf und demonstrieren Solidarität.