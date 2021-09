Die neue Saison in der Champions League beginnt für den deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München am Dienstagabend direkt mit der schweren Auswärtsaufgabe beim FC Barcelona. In der Gruppe E sind Benfica Lissabon und Dynamo Kiew die weiteren Gegner. Der VfL Wolfsburg feiert zeitgleich beim französischen Meister OSC Lille sein Comeback in der Königsklasse nach mehr als fünf Jahren. Außerdem warten in der Gruppe G RB Salzburg und der FC Sevilla. Ebenfalls am Dienstag im Einsatz: Titelverteidiger FC Chelsea mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel gegen Zenit St. Petersburg.