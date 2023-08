Am 31. August 2023 findet in Monaco die mit Spannung erwartete Auslosung zur Gruppenphase der Champions League statt. Vier deutsche Mannschaften sind für diese Saison in der Königsklasse qualifiziert. Neben Meister Bayern München warten Vizemeister Borussia Dortmund sowie RB Leipzig und erstmal Union Berlin auf ihre Gegner. Insgesamt spielen die besten 32 Teams aus den europäischen Top-Ligen um die Krone im europäischen Fußball. Doch wer ist in welchem Lostopf und vor allem: Wer sind die möglichen Gegner für die deutschen Vertreter? In diesem Artikel findet ihr eine Übersicht der teilnehmenden Teams und die möglichen Gruppengegner der deutschen Mannschaften.

Mannschaften und Lostöpfe bei der Champions League Auslosung 2023/24

Als Meister ist Bayern München als einziger deutscher Vertreter in Topf eins. Borussia Dortmund und RB Leipzig sind in Topf zwei. Union Berlin startet als Debütant im vierten Topf. Die Mannschaften und Lostöpfe der Auslosung der Champions League-Gruppenphase 2023/24 im Überblick:

* Mannschaften, bei denen noch unklar ist, ob sie in Topf 3 oder Topf 4 sind.

Wer sind die möglichen Gegner für Bayern, BVB, Leipzig und Union?

Der FC Bayern könnte bereits in der Gruppenphase auf Teams wie Real Madrid, den FC Arsenal oder den letztjährigen Finalisten Inter Mailand treffen.

RB Leipzig und Borussia Dortmund könnten hingegen auf vermeintlich leichtere Gruppenköpfe wie Benfica Lissabon oder Feyenoord Rotterdam stoßen. Jedoch besteht auch die Chance, dass ihnen Teams wie Manchester City, der FC Barcelona oder Paris St. Germain zugelost werden. Für den 1. FC Union Berlin könnten hingegen einige namhafte Gegner infrage kommen: Eine Gruppe mit Manchester City, Real Madrid und dem AC Mailand wäre eine mögliche Konstellation.

Wie funktioniert die Auslosung?

Die Teams werden wie bislang üblich auf acht Vierer-Gruppen verteilt, dabei liegt jedes Team in einem von vier Lostöpfen.

Titelverteidiger Manchester City geht in dieser Saison als Topfavorit auf den Champions League-Sieg in die Verlosung.

© Foto: Salvatore Di Nolfi/dpa

In Lostopf eins befinden sich der amtierende Titelverteidiger Manchester City, der Gewinner der Europa League FC Sevilla sowie die Meister der am besten platzierten Nationen gemäß der UEFA-Fünfjahreswertung. Die Einteilung der Teams in die Lostöpfe zwei bis vier erfolgt in absteigender Reihenfolge, basierend auf dem jeweiligen Klubkoeffizienten. Die Auslosung beginnt mit Lostopf eins, gefolgt von Lostopf zwei und so weiter. Teams aus dem gleichen Land dürfen nicht in dieselbe Gruppe gelost werden.

Wann startet die Gruppenphase?

Die Gruppenphase in der Champions League wird an sechs Spieltagen ausgetragen. Der 1. Spieltag beginnt am 19. September 2023. Die letzten Partien der Gruppenphase finden mit dem 6. Spieltag am 13. Dezember 2023 statt.