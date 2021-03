Joachim Löw musste einiges aushalten in den vergangenen drei Jahren. Da war das historische Vorrunden-Aus bei der WM in Russland, dann der Wirbel um die Ausbootung der 2014er-Weltmeister Jérôme Boateng, Thomas Müller und Mats Hummels. Es folgten Pleiten in der Nations League – zuletzt gab es m...