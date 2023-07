Jährlich werden in die Bundesjugendspiele an deutschen Schulen als Sportveranstaltung durchgeführt. Die Teilnahme an den Wettkämpfen ist für die Schülerinnen und Schüler seit 1979 verpflichtend. Nach den Spielen werden den Schülern traditionell Urkunden ausgehändigt, welche sich an den erzielten Punkten orientieren.

Wie viele Punkte man für die jeweiligen Urkunden bei den Bundesjugendspielen benötigt, erfahrt ihr hier.

Diese Disziplinen gibt es bei den Bundesjugendspielen

Der Wettkampf bei den Bundesjugendspielen besteht aus einem Dreikampf. Es werden Übungen in vier folgenden Bereichen angeboten:

Sprint

Lauf

Sprung

Wurf oder Stoß

Die Kinder und Jugendlichen wählen je eine Übung aus drei verschiedenen Bereichen aus. Die für die einzelnen Jahrgänge vorgesehenen Übungen sind aus der nachstehenden Übersicht zu entnehmen. Die erzielten Leistungen sind auch für den Erwerb des Deutschen Sportabzeichens und des DLV-Mehrkampfabzeichens anrechenbar.

Bundesjugendspiele: Welche Urkunden gibt es?

Für besonders gute Leistungen bei den Bundesjugendspielen werden Ehrenurkunden des amtierenden Bundespräsidenten vergeben. Zudem werden Sieger- und Teilnahmeurkunden vergeben.

Das undatierte Handout vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zeigt die verschiedenen Urkunden der Bundesjugendspiele.

© Foto: BMFSFJ/dpa

Tabelle der Bundesjugendspiele 2023: Das sind die Punktegrenzen

Die Vergabe der verschiedenen Urkunden richtet sich nach den Punktegrenzen der nachfolgend abgebildeten Tabelle: