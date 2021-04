Es rumort bei Bayern München. Die Ankündigung von Trainer Hansi Flick nach dem 3:2-Sieg seiner Mannschaft am Samstagnachmittag beim VfL Wolfsburg, den Klub vorzeitig schon am Saisonende verlassen zu wollen, hat die Vereinsbosse offenbar völlig überrumpelt – und mächtig verärgert. Am Sonntagm...