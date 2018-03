Basketball Zweite der Merlins verkauft sich unter Wert

Crailsheim / Michael Wiedmann

Die Crailsheim Merlins II mussten im Kampf um den Klassenerhalt in der Regionalliga Südwest einen Rückschlag hinnehmen. Im Heimspiel gegen den SV 03 Tübingen unterlagen die Crailsheimer mit 67:74, zudem konnte Konkurrent Hockenheim an den Merlins vorbeiziehen. Mit einem etwas überraschenden 74:70-Erfolg in Fellbach zog die BG Karlsruhe, die unter der Lizenz des BAC Hockenheim aufläuft, nach Punkten mit den Merlins II und dem MTV Kronberg gleich. Im Dreiervergleich ziehen die Zauberer aktuell den Kürzeren und rutschten damit auf den 13. Tabellenplatz und damit wieder in akute Abstiegsgefahr.

Spieler in der BBL

Die Tübinger traten ohne ihre Doppellizenzspieler an, die am Abend in der BBL gegen Oldenburg im Kader der Walter Tigers Tübingen standen. Diese Dezimierung der Gäste nutzten die Merlins allerdings nur bis zum zweiten Viertel aus. Nach zehn Minuten führten die Zauberer mit 15:14 und hatten auch wenig später noch die Oberhand (23:21). Eine Serie von Ballverlusten und unnötigen Fouls brachten die Tübinger in Führung und die Gastgeber fortan nicht mehr zurück ins Spiel. Blieb man bis zur Halbzeit noch in Schlagdistanz (36:43), hatten sich die Zauberer vor dem Schlussabschnitt eine deutliche Hypothek eingehandelt (50:64). Die letzten zehn Minuten reichten nur noch zur Ergebniskosmetik, die Punkte gingen mit dem 67:74 nach Tübingen.

Damit erhält die kommende Partie der Merlins noch mehr Brisanz. Beim Auswärtsspiel in Karlsruhe kommt es zum direkten Duell mit der BG. Um den so wichtigen Sieg einzufahren, steht dem Buchmann-Team eine harte Trainingswoche bevor.

Merlins II: Precious Idiaru, Lazic (6 Punkte), Ross (15, 13 Rebounds), Promise Idiaru, Vasovic (2), Hofmann (9), Cevriz (9), Debelka (12), Sivorotka (14, 5 Rebounds, 5 Assists), Gueli, Moser, Urbansky