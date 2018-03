Jugendbasketball Zweimal Platz 2 für U-12-Mannschaften

Ludwigsburg / Michael Wiedmann

Beim Final-Four-Turnier am Samstag trafen die Merlins-Mädchen zunächst im Halbfinale auf die Ulmerinnen, gegen die man alle drei bisherigen Saisonspiele verloren hatte. Doch die jungen Zauberinnen gingen mit viel Siegeswillen in die Partie und setzten sich im ersten Viertel auf 17:8 ab. Erst nachlassende Kräfte der Merlins brachten Ulm wieder zurück ins Spiel. Die Führung wechselte und Ulm schien sich absetzen zu können. Finja Genske drehte aber auf und hielt ihre Farben im Spiel. Als Klara Graule schließlich per Dreier auf einen Punkt verkürzte, war das Momentum wieder auf Merlins-Seite und das Herzschlagfinale gehörte der Crailsheimer U 12. Genske sorgte aus der Bedrängnis heraus für die Führung, die von den Ulmern nur noch mit einem verwandelten Freiwurf zum 55:54 beantwortet werden konnte. Mit dem Einzug ins Finale war der ersehnte Erfolg perfekt.

Das Ergebnis gegen die übermächtigen Ludwigsburger Mädchen war Nebensache. Mit vier angeschlagenen Spielerinnen im Team konnten die Merlins nicht dagegenhalten und verloren 14:90. Coach und Jugendkoordinator Benjamin Schweigert war dennoch mächtig stolz: „Ein toller Erfolg für die Mannschaft mit diesem unglaublichen Spiel gegen Ulm. Schade, dass nicht alle Mädels aus der Mannschaft mitfahren und an diesem Erfolg teilhaben konnten.“

Für die Merlins spielten: Emma Kothen, Hanna Forisch, Mara Ulshöfer, Lea und Lara Herterich, Antonia Hernadi, Klara Graule, Eva-Maria Rümmele, Finja Genske

Halbfinalgegner der männlichen U 12 der Merlins war Zuffenhausen. Anders als in den beiden hart umkämpften Hauptrunden-Duellen setzten sich die Merlins in dieser Partie schnell auf 24:12 ab und konnten diese souveräne Leistung bis zur Halbzeit fortsetzen (46:31). Foulprobleme waren es, die nach dem Seitenwechsel noch einmal für Spannung sorgten und Zuffenhausen auf 46:48 herankommen ließen. Bis zum Schlussabschnitt waren die Merlins aber wieder in der Spur (56:48), warfen noch einmal alles in die Waagschale und überrollten den Gegner am Ende mit einem 20:7-Lauf zum 79:61-­

Endstand.

Bester Saisonauftritt

Im Finale schienen die Verhältnisse klar, auch hier hieß der Gegner Ludwigsburg und hatte in der Saison jedes Spiel mehr als deutlich gewonnen (61 Punkte Differenz im Schnitt). Gepusht vom starken Halbfinale und angeführt von Nik Faßnacht und Alperen Erkilic boten die Merlins dem übermächtigen Kontrahenten aber dieses Mal die Stirn. Mit ihrem besten Saisonauftritt hielten die Merlins den Spielstand in der ersten Halbzeit deutlich knapper als erwartet (59:39). Die Halbzeitansprache von Coach Benjamin Schweigert mobilisierte noch einmal alle Kräfte und die Merlins bäumten sich mit einem 13:2-Lauf auf (25. Minute). Damit aber war die Energie endgültig aufgebraucht, und der Endstand von 104:76 fiel wesentlich deutlicher aus, als es dem Spielverlauf entsprach. Schweigert erklärte: „Ich bin super stolz darauf, wie wir uns durch die schwierige Saison gekämpft haben. Jetzt gilt unsere volle Konzentration der württembergischen Meisterschaft.“

Für die Merlins spielten: Hannes Kreft, Luis-Finn Hermann, Theo Zanzinger, Finja Genske, Alperen Erkilic, Klara Graile, Nik Faßnacht, Daniel Novakovski und Samuel Moser

Merlins-Sportdirektor Ingo Enskat freut sich über die Erfolge der beiden U-12-Teams: „Gerade die aufkommenden Erfolge in diesen Altersklassen zeigen, dass sich die Projekte Merlins@KiGa

und Merlins@school auszahlen und der Nachwuchs gut gerüstet ist.“