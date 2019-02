Basketball Zwei verpatzte Generalproben

Beste Werfer Elche / swp

Zum Hauptrundenabschluss der Zweiten Basketball-Liga Pro B haben die Scanplus Baskets Elchingen gegen die Giessen 46ers mit 69:70 verloren. Als Gäste-Guard Kraushaar kurz vor Ende zwei Freiwürfe zum 70:64 traf, schien es eine Vorentscheidung zu sein. Doch die Elche antworteten mit Punkten von Brian Butler und einem Dreier von Stefan Fekete 33 Sekunden vor Schluss (69:70).

Dann hatten die Elche noch 31 Sekunden auf der Uhr. Doch im Angriff darauf verlor Fekete den Ball. Rund sieben Sekunden vor Schluss durfte Kraushaar noch einmal an die Freiwurflinie, die Elche bekamen noch einmal den Ball. Der letzte Wurf von Marin Petric fand leider nicht das Ziel. So mussten sich die Baskets geschlagen geben. Mit der Niederlage beendeten die Elche die Hauptrunde auf Platz fünf.

Für die Baskets geht es nun in den Playoffs, die im „Best-of-Three“-Modus (zwei Siege nötig) ausgetragen werden, gegen den Vierten der Pro-B-Nord, die Baskets Juniors/Oldenburger TB, das Farmteam der EWE Baskets Oldenburg. Das erste Spiel findet am 3. März, 18 Uhr, in Oldenburg statt. Die zweite Partie wird am 9. März, 19 Uhr, in der Brühlhalle stattfinden. Sollte ein drittes Spiel notwendig sein, wird es am 16. März in Oldenburg ausgetragen.

Fekete 21 Punkte, Petric 12.

Rhythmus verloren

Die Orange Academy beendet die Pro-B-Hauptrunde mit einer Niederlage und geht als Tabellensiebter in die „Postseason“. Für die bereits qualifizierten Ulmer, für die es am letzten Spieltag nur noch um die bestmögliche Abschluss-Platzierunga ging, verlief die Playoff-Generalprobe nur zeitweise wie gewünscht: Nach einer 59:45-Halbzeitführung kamen die Hausherren vor 470 Zuschauern am Kuhberg komplett aus dem Tritt und ließen die Gäste aus Köln zurück ins Spiel. Der Tabellenletzte nahm die Einladung an und drehte die Partie mit 51 Punkten im zweiten Durchgang. Danny Jansson bemängelte nach der 88:94-Niederlage: „Wir haben heute nicht die nötige Intensität gefunden, um eine gute Verteidigung zu spielen.“

Der Ulmer Head Coach hat nun eine Woche Zeit, um sein Team auf das Playoff-Achtelfinale vorzubereiten. Dort heißt der Gegner ab Samstag (19 Uhr) LOK Bernau, das die Nord-Staffel als Zweiter abgeschlossen hat. „Wenn wir eine Chance in dieser Serie haben wollen, muss unsere Defensive nächste Woche anders aussehen“, betonte Jansson.

Spielverlauf: Nach verhaltenen ersten Minuten brachten drei Dreier in Folge von Nils Mittmann Ulm ins Spiel (14:7, 6. Minute). Wirklich Kapital schlagen konnten die Hausherren daraus aber nicht: Als vier Minuten später die Sirene zur ersten Viertelpause ertönte, war der Vorsprung auf Grund eines Kölner 7:0-Laufs auf zwei Zähler geschrumpft (22:20, 10.). Die Pausenansprache von Danny Jansson zeigte dann aber Wirkung: Ein Dreier von Robert Stark leitete nun eine Ulmer 7:0-Serie ein, die wieder für klare Verhältnisse sorgte (29:22, 12.). Als dann wenig später Marius Stoll bereits den siebten Ulmer Drei-Punkte-Wurf im Kölner Korb versenkte, war die Führung beim Stand von 42:32 (17.) erstmals zweistellig. Ein fulminantes zweites Viertel (37:23) endete schließlich in einer 14-Punkte-Halbzeit-Führung. Der Ulmer Offensivpower schien nach dem Seitenwechsel aber der Stecker gezogen worden zu sein. Während die Gastgeber sich nun immer mehr in Einzelaktionen verstrickten, kam Köln Punkt um Punkt heran. In den letzten vier Minuten gelang den Schwaben nur noch ein einziger Feldkorb. Das war es dann.

Mittmann 17 Punkte, Ensminger, Pape je 14, Stoll 11, Bretzel, Davis je 10.