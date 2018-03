Basketball 2. Bundesliga ProA Wer hat das härteste Restprogramm?

Von Helen Weible

Am Sonntag wollen die Basketballer vom Team Ehingen Urspring den dritten Sieg in Serie feiern. In der eigenen Halle am Vanotti-Gymnasium erwartet es um 17.30 Uhr die UniBaskets Paderborn, gegen die es noch eine Rechnung vom Hinspiel zu begleichen gilt. Am Tag zuvor absolvieren die beiden ärgsten Widersacher im Kampf um den Ligaverbleib ungleich schwere Duelle. Die Baunach Young Pikes, momentan Tabellenschlusslicht, erwarten die White Wings Hanau, die gerade einen guten Lauf haben. Die Orange Academy Ulm fährt nach Hagen, aktuell Siebte im Klassement der ProA.

Die Steeples wollen am Wochenende den ersten „Lucky Punch“ für den Klassenerhalt landen. „Wir könnten uns mit einem dritten Erfolg weiter absetzen und die anderen würden weiter unter Druck geraten“, meint Domenik Reinboth. Und auch sonst sieht der Trainer der Ehinger seine Mannschaft gewappnet für die weiteren sieben Konkurrenten, gegen die man alle Möglichkeiten habe. Morgen in einer Woche geht es gegen Phoenix Hagen, dann zu den Gladiators Trier; es folgen die Spiele gegen Rasta Vechta, in Köln, gegen Heidelberg, in Karlsruhe und zum Abschluss gegen Hanau.

Gleich viele Heimvorteile

Fünf Heimspiele sind das, drei Mal geht’s noch in die Fremde. Auch Baunach hat fünf Mal Heimvorteil, dürfte aber angesichts der toughen Gegner daheim weniger Chancen haben. Unter den Baunacher Gästen sind die Playoffanwärter Crailsheim, Karlsruhe und Hagen. Zudem müssen sie in Heidelberg und Kirchheim ran. Das Ulmer Bundesliga-Farmteam hat zwar die wenigsten Gegner aus dem oberen Tabellendrittel (Kirchheim, Heidelberg, Karlsruhe), aber dafür fünf Auswärtspartien. Zudem treffen am 28. Spieltag am 18. März um 17 Uhr die Ulmer und Baunacher noch aufeinander. Das junge Ulmer Team gewann das Hinspiel mit 67:56. Bei den Ehingern rechnet Reinboth einzig gegen Tabellenführer Rasta Vechta nicht mit einem Sieg. Ansonsten „sind es viele Teams, die uns liegen“. Vor allem weist der 35-Jährige auf die teilweise weniger konstanten Leistungen hin. Gerade Hagen, das am Samstag in einer Woche zu Gast ist, offenbare Auswärtsschwächen. Auch bei Trier, das am ersten Freitagabend im März Gastgeber der Steeples ist, zeige die Leistungskurve immer wieder hoch und runter. Und Karlsruhe leiste sich auch den ein oder anderen Ausrutscher.

Aber die Ehinger, so scheint es aktuell, sind mit sich im Reinen. Beim ersten Nichtabstiegsplatz soll es auf jeden Fall bleiben. „Der Sieg gegen Ulm hat unglaublich viel Energie freigesetzt“, meint der Coach weiter, „in Hamburg nachzulegen, war ein Kraftakt, aber kein Spieler ist jetzt schon satt von diesen Siegen. Den Weg wollen wir jetzt weitergehen.“

Übrigens haben die Ehinger mit ihrem ersten Auswärtscoup bewirkt, dass sich die Hamburger von ihrem Erfolgscoach Hamed Attarbashi trennten. Jetzt soll Benka Barloschky, der davor Co-Trainer der Towers war, das mit dem Saisonziel Playoffs noch hinkriegen.