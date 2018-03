Schwäbisch Hall TSG-Basketballer fehlen die Männer

Schwäbisch Hall / Viktor Taschner

Die TSG-Herren gehen als Außenseiter ins Spiel gegen Haiterbach.

Vor einer schwierigen Aufgabe stehen die Schwäbisch Hall Flyers am Samstag. Zu Gast ist der KKK Haiterbach. „Sie sind ein absolutes Top-Team. Sie sind der Favorit“, ordnet Flyers-Trainer Sova Taletovic an. Das Team aus dem Schwarzwald habe im Winter vier neue Spieler dazugeholt. „Sie sind sehr stark besetzt, spielen mit viel Tempo und haben eine gute Defense“, fasst Taletovic zusammen.

Im Haller Lager bleibt die dünne Personaldecke das Problem. Mit Philippe Rudelle fällt ein weiterer Akteur berufsbedingt in den kommenden Wochen aus. Distanzschütze Igor Salamun könnte am Samstag wohl wieder spielen. „Allerdings hat er in den vergangenen Wochen kaum trainiert“, schränkt der Haller Headcoach ein. Ebenso braucht auch Rückkehrer Trim Salihu noch weitere Trainingseinheiten, bis er wieder bei 100 Prozent sei, so Taletovic. Schlechte Erinnerungen haben die Flyers an das Hinspiel in Haiterbach. Dort lagen sie bereits im dritten Viertel mit 30 Punkten in Rückstand. Am Ende verkürzten die Flyers zumindest auf 63:74.

Info Schwäbisch Hall Fylers – KKK Haiterbach, Samstag, 19.30 Uhr, Hagenbachhalle 1