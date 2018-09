Bundesliga Was, wenn es nicht gegen Bayern geht?

Was, wenn es nicht gegen Bayern geht?

Ulm / seb

Thorsten Leibenath hatte angekündigt, dass er aus dem ersten Bundesliga-Spiel nicht zu viele Schlüsse ziehen will. Die Leistung gegen Bayern München liefere keine Aufschlüsse darüber, wie es im April um sein Team steht, sagte der Trainer der Ulmer Basketballer. Nach der 77:83-Niederlage teilte der 43-Jährige immerhin mit, dass er vieles gesehen hat, was ihn positiv stimmt.

In der Tat zeigten seine Spieler eine ansprechende Leistung gegen den Meister, der allerdings auch noch Luft nach oben hat und ohne die Neuzugänge Leon Radosevic und Derrick Williams angetreten war. Vor allem die Intensität, mit der die Ratiopharm-Akteure zu Werke gingen, stimmt zuversichtlich. Allerdings stellt sich die Frage, ob alle auch so engagiert kämpfen, wenn der Gegner Vechta oder Bremerhaven und nicht Bayern München heißt.

Interessant wird sein, ob die junge Ulmer Truppe die Nervosität, die sie gezeigt hat schnell ablegen und konzentrierter agieren kann. Gegen München ließen die Hausherren alleine acht einfache Korbleger ungenutzt. „Da müssen wir abgeklärter werden“, sagte Leibenath, dem seine Spieler vor allem am Schluss, als sie sich noch einmal herangekämpft hatten, zu ungestüm waren.

Und dann stellt sich die Frage, wie das Team die Doppelbelastung wegsteckt? Die gezeigte Intensität in der Defensive kostet Kraft und Ausdauer. Ab Dienstag sind die Ulmer aber bis Weihnachten auch im Eurocup im Einsatz (siehe nebenstehender Artikel). In ein paar Wochen dürfte Leibenath einen Eindruck davon haben, was dieses Jahr für ihn und das Team drin sein kann.