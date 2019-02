Basketball Vor den Play-Offs: Elchingen im Spiel um Heimvorteil

Elchingen / swp

Mit ihrem zwölften Sieg der Saison besiegelten die Baskets Elchingen ihre Teilnahme an den Play-Offs, um die Meisterschaft in der 2. Bundesliga. Im letzten Spiel der Hauptrunde am Samstag geht es für die Baskets um die endgültige Platzierung – die für den Heimvorteil wichtig werden könnte. Der Tabellenzweite aus Gießen ist zu Gast in der Brühlhalle. Das Hinspiel gewannen die Elchinger mit 87:77. Derzeit stehen die Baskets punktgleich mit den Panthers Schwenningen (3.) und den Skyliners Frankfurt II (5.) auf Platz vier.

Nach Rückstand: 19:0-Lauf

Nach den Siegen gegen Köln und Rhöndorf gewannen die Elche auch bei den Basketball Löwen aus Erfurt mit 78:65. Headcoach Boris Kurtovic konnte erneut auf den gesamten Kader zurückgreifen Die Elche begannen verhalten: Nach rund viereinhalb Minuten lagen sie mit 3:8 zurück. und mit einem 15:13 für die Löwen ging es in die Pause.

Ähnlich ging es weiter. Erst in der 17. Minute gelang Marin Petric der Ausgleich – 29:29. Mit einem Korbleger von Jere Vucica führten die Elche kurz vor der Halbzeit sogar mit 34:33. Doch die Erfurter hatten erneute einen Lauf und beendeten das zweite Drittel mit einer 37:34-Führung. Überraschend verlief das nächste Viertel: Zunächst zogen die Erfurter mit 44:37 davon. Doch dann setzten die Elchinger zum spielentscheidenden Run an. Mit einem 19:0-Lauf, bei dem vor allem Marin Petric überzeugte, drehten die Elche die Partie und führten mit 56:44 (27. Minute). Die Elche konnten in dieser Phase an beiden Enden des Courts Akzente setzen. Mit einem getroffenen Freiwurf von Kristian Kuhn bauten sie den Vorsprung auf 22 Zähler aus (72:50, 32. Minute) und konnten die Partie mit 78:65 gewinnen.

Rang zwei noch erreichbar

Topscorer der Baskets war Marin Petric. Am Ende hatte er 21 Punkte auf seinem Konto.

Für die Play-Offs haben sich die Basketballer mit diesem Sieg qualifiziert. Entscheidend sein wird nun der letzte Spieltag der Hauptrunde, wenn es um die endgültigen Tabellenplätze geht. Uneinholbar auf Rang eins stehen die Giants aus Leverkusen (40 Punkte). Auf sie folgt Elchingens nächster Gegner, die Gießen 46ers, mit 26 Punkten. Mit einem Heimsieg und Schützenhilfe der anderen Clubs könnten die Elchinger sogar noch auf diesen Rang vorrücken, denn bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich.

Die Partie am Samstag gegen Gießen beginnt um 19 Uhr in der heimischen Brühlhalle.