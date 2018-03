Basketball Urspring-Teams gefordert

hel

Die Basketball-Trainer der Urspringer Perspektivteams haben keinen einfachen Job. Stets gilt es auch den Spagat am Wochenende zu meistern, die reiferen Spieler in verschiedenen Ligen einzusetzen, aber so dosiert, dass es auch noch zu einem Einsatz in der ProA reicht.

Eine Top-Teamleistung braucht es jedenfalls beim Spiel heute (19.30 Uhr) in der Regionalliga beim „Nachbarn im Tabellenkeller“ TV Zuffenhausen. Punktgleich mit drei Siegen und 15 Niederlagen rangiert der Gastgeber mit der besseren Korbdifferenz vor der TuS Urspringschule im Tableau. Ein Auswärtserfolg ist demnach Pflicht. Zuletzt haben Kevin Yebo, Kevin Strangmeyer, Moritz Noeres, Bo Meister und Nils Leonhardt ausgeholfen – aber beim Heimspiel gegen Wieblingen hatte das Team nur eine Halbzeit mitgehalten, dann arbeitete der Gegner offensiv effizienter. „Mit vielen Angeschlagenen war auch einfach nicht mehr drin“, konstatierte Coach Krists Plendiskis, der in der NBBL erst am kommenden Mittwoch an der Seitenlinie steht. Da steigt um 19.30 Uhr das Derby bei Ratiopharm Ulm.

Die Spieler des jüngeren Jahrgangs um Trainer Oliver Heptner bekommen es morgen (12.30 Uhr/Junge Halle) zum Abschluss der JBBL-Hauptrunde mit dem FC Bayern München zu tun. Die wollen im Fernduell mit Stadtrivale Jahn München noch Platz zwei erobern. Das Team Urspring hat aber nichts zu verlieren und will dem FCB zu Hause noch einen echten Kampf liefern. Heptners Jungs seien besonders ehrgeizig, denn im Hinspiel habe man schon gut mitgehalten.