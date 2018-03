Basketball Unterhaltungswert für die ganze Familie

So gut besetzt wie noch nie: 1340 Zuschauer in der Halle am Vanotti-Gymnasium. © Foto: Emmenlauer

Danke an den Helfer in der Not: Devon Moore ließ sich feiern. © Foto: Emmenlauer

Ehingen / Von Helen Weible

An diesem Abend fehlte eigentlich nur eines – ein Sieg der Zweit­liga-Basketballer vom Team Ehingen Urspring. Ansonsten passte diesmal so gut wie alles bei dem 80:89-Basketball-Spektakel in der Halle am Vanotti-Gymnasium zwischen den Steeples und dem Playoff-Kandidaten Phoenix Hagen. Da am 24. Spieltag Baunach gegen Nürnberg 79:91 und Ulm zu Hause 64:86 gegen Chemnitz verlor, bleibt es in der Tabelle beim alten Bild: Ehingen behauptet den Nichtabstiegsplatz mit zwei Siegen Vorsprung.

Die Rekordkulisse von 1340 Zuschauern schmückte das hohe Niveau in diesem Pro-A-Schlagabtausch. Letztlich war es Werbung für den Basketball-Sport. „Wir haben, denke ich, ein paar neue Fans gewonnen. Es waren viele Kinder und Jugendliche da. Das war nur möglich durch das tolle Engagement der Sponsoren“, sagte Nico Drmota, glücklich über die einzigartige Aktion. Erdgas Südwest, die Spedition Denkinger und unsere Zeitung hatten 600 Karten unter die Leute gebracht und gemäß dem Aktionsmotto für „eine volle Hütte“ gesorgt.

Emilia begeistert

Der süße Star des Abends war die kleine Emilia Jevtic, die sich in den Auszeiten zu den Cheerleadern gesellte und mittanzte. Die zweieinhalbjährige Tochter des ehemaligen Basketballers Dusko Jevtic kannte kein Lampenfieber und versetzte die Zuschauer regelmäßig in Entzückung. „Ganz der Papa“, meinte Vater Jevtic mit einem Augenzwinkern. Die Stimmung blieb damit konstant phantastisch. Und als die Steeples Ende des dritten Viertels die Führung inne hatten, lag sogar die Sensation in der Luft.

Und so dramatisch wie die Schlussphase sich dann gestaltete, so emotional ging es in der ersten Viertelpause zu. Devon Moore war sehr gerührt, als für ihn die Bühne frei gemacht und ihm für seine selbstlose Unterstützung der Mannschaft gedankt wurde. „Er tut alles, was in seiner Macht steht, um dem Team zu helfen. Dafür wollten wir uns dankbar zeigen“, erklärte Drmota. Der 28-Jährige ist mittlerweile seit vier Wochen verletzt, sein Handbruch wurde im Ehinger Krankenhaus operiert und so lange die Hand heilt, weilt er nah bei den Teamkollegen. Er nimmt an jeder Trainingseinheit teil, darf zurecht als „Assistenztrainer“ bezeichnet werden.

Einer, der sich um das Wohl seiner Teamkollegen sorgt, und der gleichzeitig „spürt, dass er hier gut aufgehoben ist“, so Teammanager Drmota weiter. Als er ein Paket mit seinen Lieblingsgetränk „Mintanine“ überreicht bekommt, ist Moore sehr gerührt. Vor dem großen Publikum, unter dem auch der ehemalige Nachwuchscoach Felix Czerny und ProA-Ex-Trainer Michael Spöcker saßen, blieben ihm die Worte weg. Aber es war ihm anzusehen, dass ihm die Dankes-Aktion sehr schmeichelte. Wie lange der Aufbauspieler noch in Ehingen weilen wird, wird man sehen. „Der Genesungsweg ist schon sehr gut. Er entscheidet letztlich, wann er wieder zurück zu seinem Sohn fliegt“, sagt Drmota.

Bevor am Sonntag (17.30 Uhr) das nächste Heimspiel steigt (gegen Tabellenführer Vechta), geht’s am Freitag (20 Uhr) nach Trier. Zuletzt entschieden die Gladiators ihr Spiel in Karlsruhe knapp mit 86:84. Die Unterstützung Devons kann das Team bei dieser Aufgabe wieder brauchen.