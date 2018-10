Ratiopharm Ulm Ulmer Basketballern geht in Belgrad die Luft aus

Belgrad / Sebastian Schmid

Ratiopharm Ulm ist auch im Eurocup mit einer Niederlage in die Saison gestartet. Bei Roter Stern Belgrad unterlag der Bundesligist aufgrund eines schlechten letzten Viertels mit 73:88.

Vier Tage nach der 77:83-Niederlage zum Bundesliga-Start gegen Bayern München haben die Basketballer von Ratiopharm Ulm erneut verloren. Zum Auftakt des Eurocups unterlag die Mannschaft von Trainer Thorsten Leibenath mit 73:88 bei Roter Stern Belgrad. Dabei hielten die Gäste vor 4876 Zuschauern in der halbvoll besetzten Aleksandar-Nicolic-Halle drei Viertel lang gut mit, mussten dann im letzten Durchgang aber die Serben davonziehen lassen.

Den besseren Start erwischte der Außenseiter, der schnell mit 11:5 in Front lag. Dann aber drehten die Hausherren auf und wurden dabei von den Aufbauspielern Joe Ragland (17 Punkte) und Billy Baron (19 Zähler) angeführt. Leibenath hatte bereits vor der Partie befürchtet, dass dieses Duo seinen Spielern Kopfschmerzen bereiten wird. So kam es dann auch. Mit je acht Zählern waren die beiden Amerikaner maßgeblich daran beteiligt, dass Roter Stern trotz des missratenen Starts das Viertel mit 28:21 für sich entschied.

Ulm muss sich immer wieder herankämpfen

Im zweiten Durchgang legten die Gäste früh einen 6:0-Lauf hin und verkürzten auf 27:30. Doch Ragland, Baron und der Grieche Stratos Peperoglou, der bereits dreimal die Euroleague gewinnen konnte, hatten die passende Antwort parat. Die Verlauf erinnerte an die Bayern-Partie, als München stets vorlegte und Ulm sich wieder rankämpfen musste. So auch in Belgrad, als Javonte Green 43 Sekunden vor der Halbzeitpause zum 43:43 ausgleichen konnte.

Dank eines 11:0-Lauf spielten sich die Hausherren, die in den zurückliegenden Jahren in der Euroleague gespielt haben, im dritten Viertel erstmals eine Zehn-Punkte-Führung heraus (58:48) und führte nach einem Ragland-Dreier sogar mit 61:48. Doch kuriose 30 Sekunden brachten Ulm zum Viertelende zurück ins Spiel. Erst vergab Maik Zirbes, der einen schlechten Tag erwischt hatte, beim Stand von 62:54 für Roter Stern zwei Freiwürfe. Dann traf Maximilan Ugrai einen Dreier. Im selben Angriff gab es ein unsportliches Foul für Belgrad, s

Am Mittwoch kommt Galatasaray Istanbul

o dass Dwayne Evans mit zwei Freiwürfen für das 59:62 sorgen konnte. Mit dem letzten Ballbesitz hätten die Ulmer weiter verkürzen oder gar ausgleichen können, doch Ryan Thompson verlor den Ball.

Das letzte Viertel ist dann allerdings schnell erzählt. Fünf Punkte von Peperoglou zum 72:64 verpassten den Ulmern den ersten Dämpfer, bei denen sich nun die Fehler und Fehlwürfe häuften. Als Borisa Simanic keine vier Minuten vor dem Ende per Dreier das 81:64 besorgte, war die Partie entschieden und die Auftaktniederlage für Ulm besiegelt. Am kommenden Mittwoch empfängt das Ratiopharm-Team zum ersten Eurocup-Heimspiel Galatasaray Istanbul in der Ratiopharm-Arena.

Zunächst starten die Ulmer allerdings in den dritten Wettbewerb. Am Samstag (18 Uhr) tritt das Ratiopharm-Team im Achtelfinale des deutschen Pokals bei den Skyliners in Frankfurt an.

