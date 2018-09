Basketball Ulmer Basketballer wollen gegen Bayern ein Zeichen setzen

Ulm / Von Sebastian Schmid

Die Chancen, dass Thorsten Leibenath seine Startbilanz heute Abend aufpolieren kann, könnten besser sein. Drei seiner sieben Auftaktpartien bei Ratiopharm Ulm konnte der Trainer bislang gewinnen – in der achten Partie kommt mit Doublesieger Bayern München der wohl größte Brocken, den es in dieser Saison zu bewältigen gibt, in die ausverkaufte Ratiopharm-Arena (19 Uhr/live bei Sport 1). Die Frage, ob man gegen die Bayern lieber gleich am Anfang oder lieber erst während der Saison spielen möchte, ist für Leibenath müßig, da er am Spielplan ohnehin nichts ändern kann.

In dieser Saison wäre wohl tendenziell ein späterer Termin besser gewesen, da die Münchner dann durch die Mehrfachbelastung mit der Euroleague-Teilnahme etwas müder sein könnten. Doch bei dem tief besetzten Kader ist auch die zweite Garnitur brandgefährlich. „München geht dieses Jahr mit einem Überteam an den Start“, sagt Ulms Geschäftsführer Thomas Stoll: „Die wollen ein Zeichen setzen, auch in der Europaleague.“ Seine Erwartungen an den heutigen Gegner sind hoch: „Ich erwarte, dass die Bayern von Anfang an die Liga dominieren.“

Das Wie ist entscheidend

Angesichts solcher Vorhersagen könnten man meinen, dass eine Niederlage gegen das Team von Coach Dejan Radonjic nicht so schlimm wäre. Doch diesem Eindruck hat Leibenath bereits bei der Tipoff-Gala vor einer Woche widersprochen: „Wenn wir mit 30 Punkten verlieren, dann ist das auch nur eine Niederlage. Trotzdem wird der Abgesang beginnen.“ Will heißen: Gegen diese Bayern kann man verlieren. Aber wenn, dann ist das Wie entscheidend. Nach Platz zehn und dem Verpassen der Playoffs wollen die Spieler um Per Günther ihre Fans mit schnellem und intensiven Basketball versöhnlich stimmen. Da wäre eine Klatsche der neuformierten Mannschaft beim Heimspieldebüt vor 6200 Zuschauern gegen die Bayern kontraproduktiv.

Ein Sprichwort lautet: „Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck.“ Deshalb ist es nachvollziehbar, dass das 142. ausverkaufte Bundesliga-Heimspiel keine Partie wie jede andere für ihn ist. „Das Spiel hat mit Sicherheit eine größere Bedeutung als ein normales Liga-Spiel. Das liegt einfach daran, dass die Mannschaft ein Zeichen setzen möchte und sich selbst und allen zeigen will: Wir sind ready!“ Die Neuzugänge Patrick Miller, Dwayne Evans, (die beide zuletzt angeschlagen waren), Javonte Green, Maximilian Ugrai und Gavin Schilling werden auf jeden Fall schon einmal die Fans von ihrer lautesten Seite erleben.

Bei Turnieren und einem Spielbetrieb mit Playoff-Modus lautet gemeinhin das Motto, dass es nicht wichtig ist, das erste Saisonspiel zu gewinnen, sondern das letzte. Ähnlich sieht es auch Thorsten Leibenath, der klarstellt: „Das Schicksal einer Saison hängt nicht vom ersten Spiel ab.“ Gegen eine Aufpolierung seiner negativen Startbilanz hätte der 43-Jährige aber trotzdem nichts einzuwenden.