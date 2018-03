Niederlage Ulmer Basketballer erleben Debakel in Ludwigsburg

Ludwigsburg / Sebastian Schmid

Basketball-Bundesligist Ratiopharm Ulm hat nach einem desolaten Auftritt bei den MHP Riesen Ludwigsburg eine 54:89-Klatsche kassiert. Trainer Thorsten Leibenath kündigte nach dem Debakel „besondere Maßnahmen“ an.

Die Fans von Basketball-Bundesligist Ratiopharm Ulm haben sich Respekt verdient. Zumindest die, die am Mittwoch den Weg nach Ludwigsburg auf sich genommen haben. Bis zur Schlusssirene war der Gäste-Block voll besetzt, dabei dürften die meisten bereits nach zehn Minuten genug gesehen haben. Spätestens zur Halbzeit war dann aber das Maß an Leidensfähigkeit erreicht. Und trotzdem schauten sich alle die desaströse 54:89 (21:53)-Niederlage bis zum bitteren Ende an.

Die Anerkennung dafür gab es von Trainer Thorsten Leibenath: „Unsere Leistung war so, dass man sich bei den mitgereisten Fans entschuldigen muss. Das tue ich hiermit.“ Was das Ratiopharm-Team in den 40 Minuten zuvor abgeliefert hat, gehörte mit zum Schlechtesten, was eine Ulmer Mannschaft in seiner Amtszeit abgeliefert hat. Dabei musste Leibenath rein nominell lediglich auf den verletzten Luke Harangody und Neuzugang Katin Reinhardt verzichten, der am Tag zuvor verpflichtet worden war. Der 24-Jährige, der vom bosnischen Pokalsieger BC Igokea nach Ulm kam, war erst um 16.55 Uhr in Stuttgart gelandet.

Jedoch waren Ismet Akpinar, Isaac Fotu und Luka Babic zuletzt mit ihren Nationalteams unterwegs, sowie David Krämer unter der Woche verletzt. Der Rest allerdings war fit – auch wenn das kaum ersichtlich war. Krämer konnte immerhin mit 16 Punkten einen neuen Bundesliga-Bestwert aufstellen.

81 Sekunden sieht es gut aus

Im ersten Spiel seit dem Wechsel von Trey Lewis nach Frankreich, begann Ulm mit Ismet Akpinar, Per Günther, Jerrelle Benimon, Da‘Sean Butler und Ryan Thompson. In dieser Formation sah es genau 81 Sekunden lang und bis zum 5:2 gut aus. Was folgte, war ein Debakel. Ludwigsburg dominierte die Partie und führte den Tabellensiebten nach allen Regeln der Kunst vor. So chancenlos waren die Ratiopharm-Akteure in den vergangenen Jahre selten. Und wenn, dann nur gegen Bamberg oder hin und wieder gegen die Bayern. Leibenath hatte im Vorfeld der Partie mehrmals darauf hingewiesen, dass er wegen der Länderspiel-Belastung gerne zu einem anderen Termin gespielt hätte.

Wer den Auftritt verfolgte, der fragte sich, ob nicht alle Spieler noch am Tag zuvor für zwölf Stunden in einem Flugzeug aus Südkorea gesessen und acht Stunden Zeitverschiebung in den Knochen hatten. Doch das traf nur auf Isaac Fotu zu, der platt wirkte, was ihm angesichts der Reisestrapazen nachzusehen ist.

Zur Halbzeit 31 Punkte zurück

Die restlichen Akteure werden sich schwer tun, plausibel zu erklären, warum sie bereits nach zehn Minuten mit 9:27 zurück lagen. „Ludwigsburg hat die Qualität, eine Mannschaft im ersten Viertel kollabieren zu lassen“, erklärte Leibenath. Die Folge: Bei Ulm erreichte lediglich Krämer eine ansprechende Form, der Rest konnte keine Leistung abrufen, die Hoffnung auf die Playoffs macht. Es reihten sich Fehler an Fehler, rein gar nichts klappte. Statt eines Aufbäumens machte sich Resignation auf der Bank und dem Spielfeld breit. Bereits zur Halbzeit war das Debakel perfekt, die Riesen führten mit 31-Punkten (52:21)!

„Wir sind am dem Druck zerbrochen“, sagte Leibenath und ergänze: „Aus vielerlei Gründe hatten wir heute nicht die Qualität, über 40 Minuten dagegenzuhalten.“ Der 42-Jährige hat nun mit seinem Team ein spielfreies Wochenende, bevor Bamberg am 11. Märzin die Ratiopharm-Arena kommt. „Es war eine bittere Niederlage – aber wir werden aufstehen“, sagte Leibenath. Wie er das erreichen will? „Wir werden in besonderem Maße aus dieser Niederlage lernen – und dafür besondere Maßnahmen ergreifen“, kündigte der Trainer an. Wie diese aussehen werden, wollte er aber nicht verraten.