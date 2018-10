Basketball Ulmer Basketballer starten in Belgrad in den Eurocup

Ulmer Basketballer starten in Belgrad in den Eurocup

Ulm / Sebastian Schmid

Als Debütant ins Eurocup-Viertelfinale einzuziehen, ist eine starke Leistung. Deshalb machte sich nach dem 92:78-Sieg bei Roter Stern im Februar 2013 auch eine kleine Fraktion der Ulmer Basketballer auf den Weg in die Belgrader Innenstadt, um dort den Erfolg zu feiern – was bei dem einen oder anderen Teilnehmer einen veritablen Kater zur Folge hatte.

Laut Trainer Thorsten Leibenath könnte sich heute ein ähnliches Gefühl einstellen, wenn das Ratiopharm-Team in der serbischen Hauptstadt in den Eurocup startet (19 Uhr/live Telekom-Sport). Dann allerdings nicht vom übermäßigen Feiern, sondern aufgrund der Qualität im Kader von Trainer Milan Tomic. So sind unter anderem Joe Ragland und Billy Baron neu zum Traditionsklub gestoßen – beide hat Leibenath in unguter Erinnerung. „Ragland hat uns mit Cantu mal ordentlich eingeschenkt, Baron mit Charleroi.“ Dass das Duo nun gemeinsam auf Korbjagd geht, bedeutet nichts Gutes. „Einer alleine würde schon reichen. Aber beide zusammen werden uns Kopfschmerzen bereiten.“

Größe bereitet große Sorgen

Die Lautstärke in der Nikolic-Halle könnte das Unwohlsein verstärken. Neben Per Günther und Leibenath, die 2013 dabei waren, kennen Patrick Miller, der vergangene Saison für den Stadtrivalen Partizan auflief, und Ryan Thompson die hitzige Atmosphäre. „In einer der lautesten Hallen Europas könnte die Kommunikation eine Schlüsselrolle spielen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir unsere Mitspieler nicht verstehen werden“, sagt Thompson, der 2015 für „Zvezda“ gespielt hat.

Für weitere Sorgenfalten auf Leibenaths Stirn sorgt der Blick auf die Steckbriefe der Belgrader Spieler: elf Akteure sind über zwei Meter, Michael Ojo mit seinen 2,16 Meter und Dusan Ristic (2,14) überragen dabei noch einmal alle. „Deren Größe wird ein große Herausforderung“, weiß Leibenath, der sich überlegen muss, wie er dieses Manko ausgleichen will. Thompson hat da einen Vorschlag: „Wir sollten versuchen, möglichst schnell zu spielen, um sie müde zu machen.“

Dass die Ulmer Basketballer schon einmal in Belgrad gewonnen haben, zeigt laut Leibenath nur, dass es möglich ist. „Aber das Spiel taugt nicht als Blaupause.“ Denn die Roter-Stern-Spieler hatten nur zwei Tage zuvor gegen den Dauerrivalen Partizan den serbischen Pokal gewonnen und waren laut Leibenath „noch freudetrunken“. Ein Zustand, den sie wenige Stunden später mit den Ulmern teilten.