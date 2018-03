Basketball Ulmer Basketballer setzen gegen Bayern auf die Emotionen

Ulm / Sebastian Schmid

Für die Ulmer Basketballer geht es am Wochenende in eigener Halle um mehr als den Pokal. Neben dem Traum vom ersten Titel seit 1996 schwingt beim Endrunden-Gastgeber die Hoffnung mit, durch einen starken Auftritt der Spielzeit einen entscheidenden Richtungswechsel zu geben. „Wir haben die Chance, in einer bislang durchwachsenen Saison ein Ausrufezeichen zu setzen“, stellte Trainer Thorsten Leibenath klar.

Dessen Team geht als klarer Außenseiter in das Halbfinale heute gegen Bayern München (16 Uhr/alle Pokalpartien des Wochenendes live und kostenlos auf Telekomsport.de). So paradox es klingt, aber der Misserfolg der vergangenen Spielzeit macht Ulm Hoffnung. Vor einem Jahr war das Ratiopharm-Team ungeschlagener Tabellenführer, der Pokal schien zum Greifen nah. Doch im Qualifikationsspiel in Ludwigsburg setzte es die erste nationale Niederlage. „Dieses Spiel hat uns noch eine ganze Weile beschäftigt“, gibt Leibenath im Nachhinein zu.

Dieses Mal soll es genau anders herum für Ulm laufen. In der eigenen Halle, mit den Fans im Rücken sollen Kräfte mobilisiert werden und die Pokalsensation gelingen. Als „Underdog“ (Leibenath) will der Tabellensiebte den souveränen und übermächtig erscheinenden Favoriten aus München zu Fall bringen.

Der Ulmer Trainer weiß, dass der Pokal, vor allem als Ausrichter, der schnellste Weg zu einem Titel ist. Zwei Siege in zwei Tagen – und das zuletzt viel gescholtene Ratiopharm-Team wäre in der Münsterstadt unsterblich. Keiner weiß das mehr als Per Günther. Zweimal stand er mit Ulm im Meisterschaftsfinale, zweimal im Pokal-Endspiel – vier Silbermedaillen hat er nun zuhause. Der 30-Jährige sehnt sich wie kaum ein anderen nach einem Titel im Ratiopharm-Trikot: „Wir machen alles, um diese Möglichkeiten nutzen zu können.“

Hobbs fühlt keinen Druck

Doch kann Günther in der momentanen Form seine Mitspieler mitreißen und selber entscheidende Impulse setzten? Denn um die Bayern zu schlagen und am Sonntag im Endspiel (15 Uhr) den Gewinner des zweiten Halbfinales zwischen Berlin und Bayreuth (heute/19 Uhr) besiegen zu können, braucht es zwei Kraftakte. „Wir müssen ans Limit unserer Möglichkeiten kommen“, stellt Günther klar.

Dass sich die Hausherren anders als zuletzt bei den Liga-Niederlagen gegen Gießen und Frankfurt präsentieren, steht für Braydon Hobbs außer Frage. Der 28-Jährige verteilt nun im Bayern-Aufbau die Bälle und freut sich auf das Halbfinale gegen seinen Ex-Klub. Dass München als souveräner Tabellenführer zum Siegen verdammt ist, sieht er nicht. „Wir haben keinen Druck“, behauptet Hobbs. Eine gewisse Anspannung sei trotzdem im Team auszumachen.

Bereits vor zehn Tagen haben die Ulmer mit der Vorbereitung auf die Bayern begonnen. Angesichts der jüngsten Niederlagen räumt Leibenath ein, dass sich die Frage stellt, ob das die richtige Entscheidung war. Die Antwort erhält der 42-Jährige heute. Dabei setzt Leibenath darauf, dass seine Spieler in der heißen Atmosphäre die richtige Balance zwischen einem kühlen Kopf und den nötige Emotionen finden. So viel verspricht der Trainer schon einmal: „Wir werden rausgehen und München einen Fight liefern.“ Ob das für den Finaleinzug reicht, zeigt sich heute Nachmittag.