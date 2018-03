Basketball Ulmer Basketballer schreiben schwarze Null

Ulm / Von Sebastian Schmid

Es war ein fast perfekt organisiertes Pokal-Wochenende. Nur unmittelbar vor dem Start des Endspiels zwischen München und Berlin lief doch etwas schief. Just als Anna-Maria Kaufmann zur Nationalhymne ansetzte, fiel in der Ratiopharm-Arena die Musik aus. Die Opern- und Musical-Sängerin löste die Situation wie ein Profi, ließ sich nichts anmerken und sang die Hymne a cappella.

Ansonsten lief die zweitägige Veranstaltung wie erhofft – sieht man einmal von der Halbfinal-Niederlage der Ulmer Basketballer gegen Bayern München ab. Auch finanziell hat sich der Bundesligist, der als Ausrichter der veranstaltenden Bundesliga eine Fixsumme garantieren musste, nicht übernommen. „Wir haben die schwarze Null erreicht“, sagte Andreas Oettel, Geschäftsführer Finanzen bei Ratiopharm Ulm, der mit dem gesamten Event aus Veranstalter-Sicht zufrieden war. „Wir haben von vielen Seiten ernstgemeintes Lob bekommen“, freute sich Oettel über ein gelungenes Top-Four-Turnier, das es wegen der Pokal-Reform so wohl künftig nicht mehr geben wird. Bereits in der kommenden Saison könnte der Sieger in K.o.-Spielen ermittelt werden, wobei 16 Erstligisten am Wettbewerb teilnehmen dürfen (die Aufsteiger sind vom Start ausgeschlossen).

Akpinar glaubt an Aufschwung

Gegenüber der Premiere 2014 lief das Organisatorische deutlich routinierter ab, berichtete Oettel, der den zahlreichen Helfern, die für den Verein am Wochenende im Einsatz waren, ein dickes Lob aussprach. Dass es für die Pokalsensation und den zweiten Titel nach 1996 nicht gereicht hat, kam jetzt nicht ganz überraschend. „Aber wir haben uns in der Partie gegen die Bayern sehr respektabel verkauft“, sagte Oettel, den vor allem eine Sache ganz besonders freute: „Uli Hoeneß hatte die eine oder andere Sorgenfalte auf der Stirn – zumindest bis zum Halbfinale.“ Der Präsident des FC Bayern München war am Samstag in der Arena und verfolgte von der Tribüne aus, wie sein Team erst nach einem 40:41-Rückstand zur Pause seiner Favoritenrolle gerecht wurde. Am Sonntag, als die Bayern nach 50 Jahren endlich wieder den Pokal an die Isar holten, war Hoeneß allerdings nicht mehr in der Arena.

Die Ulmer Spieler erhielten bis heute frei, ansonsten wird während der Länderspielpause trainiert. Nach der Niederlage gegen München (73:84) und dem Sieg im Spiel um Platz drei gegen Bayreuth (81:79) hofft Ismet Akpinar auf einen positiven Effekt des Wochenendes: „Wir haben auf jeden Fall gezeigt, dass wir mit den Topteams der Liga mithalten können. Wenn wir mit so einer Intensität spielen, dann geht es auch in der Liga aufwärts.“

Genauso sieht es Ryan Thompson. „Das Wichtigste ist, dass wir mit einem Sieg und einem Lächeln aus dem Turnier gehen. Wir haben bislang viele Teams geschlagen, die in der Tabelle hinter uns liegen. Jetzt haben wir endlich eine Topmannschaft geschlagen, das war wichtig.“ Ob der Erfolg gegen Bayreuth tatsächlich neues Selbstvertrauen gibt, wird sich nach der Länderspielpause beim Dritten Ludwigsburg zeigen. Ein brisantes Derby, das bereits jetzt seinen Schatten voraus wirft (siehe Info).