Basketball Ulmer Basketballer kassieren Niederlage, die Mut macht

Ulm / Sebastian Schmid

Die Ulmer Basketballer sind mit einer 77:83-Niederlage gegen Bayern München in die Bundesliga gestartet. Es war ein verlorenes Spiel, das Mut für die Saison und Lust auf mehr macht. Denn wie sich das neu zusammengewürfelte Team präsentierte, hatte nicht mehr viel mit der letztjährigen Mannschaft zu tun, die zum ersten Mal seit sieben Jahren die Playoffs verpasst hat. Dass unterm Strich kein Sieg heraussprang, lag eher an den Hausherren als am Gegner, wie Trainer Thorsten Leibenath nach der Partie feststellte: „Wir haben das Spiel mehr verloren, als dass es Bayern gewonnen hat.“

Zwar kämpften seine Spieler vor 6200 lautstarken Fans in der ausverkauften Arena von der ersten bis zur allerletzten Sekunde, ließ dabei aber die nötige Balance zwischen Emotionen und Coolness vermissen. Ganz anders die Münchner, die mit dem serbischen Nationalspieler Stefan Jovic (18 Punkte) und dem finnischen Neuzugang Petteri Koponen (17) zwei abgebrühte Akteure in ihren Reihen hatten, die immer zur Stelle waren, wenn es brenzlig wurde. „Der Gegner hat unsere Fehler eiskalt bestraft“, sagte Leibenath, der jedoch viele Dinge sah, die ihm Mut machen.

Ohne Rücksicht auf Verluste

Da wäre vor allem die Intensität, mit der sein Team gegen den Meister zu Werke ging. Ohne Rücksicht auf Verluste wurde um jeden Ball gekämpft. Dass das Reboundduell trotzdem mit 27:39 klar verloren ging, schrieb Leibenath auch den Schiedsrichter zu: „Ich habe durchaus Aktionen gesehen, die ich abgepfiffen hätte – die es aber nicht wurden.“ Allerdings muss erwähnt werden, dass das Ulmer Team nicht nur über deutlich mehr Muskelmasse, sprich Athletik, verfügt als letztes Jahr, sondern diese auch einzusetzen wusste.

Gegen die Bayern, die ohne den NBA-erfahrenen Neuzugang Derrick Williams und Leon Radosevic angetreten waren, sorgte Javonte Green für das erste Highlight der Saison. Der 25-Jährige hämmerte den Ball per Monsterdunk zum 6:4 für Ulm durch den Korb. Insgesamt zeigte er eine Leistung, mit der er schnell zum Publikumsliebling avancieren könnte. Nach dem 11:8 durch Isaac Fotu häuften sich bei den Hausherren jedoch die Fehler. Mit drei Dingen machten sie sich das Leben schwer und den Münchner das Punkten einfach: Ballverluste, Fouls und Fehlwürfe. Trotz eines Treffers mit der Sirene von Per Günther, der in dieser Saison erstmals seit neun Jahren nicht mehr zur angestammten Startformation gehört, führten die Gäste nach dem ersten Viertel mit 27:19.

Mit fünf starken Aktionen starteten die Ulmer ins zweite Viertel und verkürzen auf 26:29. Dabei ließ David Krämer, der ansonsten eine gute Partie ablieferte, noch einfache Punkte liegen. Ein Manko, dass dem Ratiopharm-Team letztlich zum Verhängnis wurde. Acht vermeintlich einfache Korbleger vergaben sie, zu viele um die Bayern zu schlagen. Mit ein Grund, dass München stets einen Vorsprung halten konnte.

Am Ende zu viel Brechstange

Der schmolz Ende des dritten Viertels jedoch erst auf fünf (57:62) und Mitte des letzten Viertels auf einen Zähler (72:73). Dann wollten die jungen Ulmer allerdings mit der Brechstange den Sieg erzwingen, was gegen die cleveren Bayern nach hinten losging. Koponens Dreier zum 80:74 besiegelte 33 Sekunden vor dem Ende die Niederlage der Gastgeber. Leibenath machte seinen Team jedoch keine Vorwürfe: „Das ist eine junge Mannschaft, die am Ende zu viel wollte. Das wird sich legen.“ Wer sich so reinhängt, wie seine Schützlinge gestern, der darf sich auch Fehler erlauben: „Wir waren übermotiviert. Aber da stimmt mir sicherlich jeder zu: Wir sind lieber über- als untermotiviert.“