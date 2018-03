Basketball Ulmer Basketballer im Pokal krasser Außenseiter

Ulm / Sebastian Schmid

Der Pokal ist schon einmal in Ulm – nur wie lange noch? Seit dieser Woche steht das Objekt der Begierde in der Geschäftsstelle des Basketball-Bundesligisten Ratiopharm Ulm, der am Samstag und Sonntag Gastgeber der Endrunde ist und die Trophäe gern noch länger behalten wurde.

Doch nach den beiden Niederlage in der Liga gegen Gießen (90:95) und Frankfurt (77:78) hat sich statt Zuversicht auf das erste (und womöglich einzige) Highlight der Saison Ernüchterung breit gemacht. Ein Pokalerfolg des Gastgebers wäre nicht mehr nur eine Überraschung, sondern eine Sensation. Vor dem morgigen Halbfinal-Duell mit dem souveränen Tabellenführer Bayern München (16 Uhr/live und kostenlos auf Telekomsport.de) stellte Trainer Thorsten Leibenath klar, dass seine Mannschaft „in jedem Spiel eine reelle Chance auf den Sieg“ hat.

Der 42-Jährige weiß aber auch, dass nach den letzten Partien wenig Grund zum Optimismus herrscht: „Von uns erwartet eh keiner was. Die Frage bei vielen ist eher, ob wir mit 20 oder 30 Punkten Unterschied verlieren.“ Als klarer „Underdog“ gehe sein Team in das Pokal-Wochenende. Ein Begriff, den übrigens auch der amerikanische Football-Klub Philadelphia Eagles in den Playoffs benutzte. Am Ende gewann die Mannschaft sensationell den Super Bowl.

Dass die Ulmer überhaupt eine Chance auf den Pokal haben, verdanken sie dem durchaus umstrittenen Modus. Als Gastgeber, der der Bundesliga eine Fixsumme garantieren muss, ist man fürs Halbfinale gesetzt und muss sich nicht über die Tabellenplatzierung und ein Entscheidungsspiel qualifizieren. Rein sportlich hätten die Ulmer die Teilnahme in dieser Saison nicht geschafft. „Auch wenn wir nur als Ausrichter reingekommen sind, haben wir uns die Teilnahme durch die Entwicklung der letzten Jahre verdient“, sagte Leibenath, der auf der Abschluss-Pressekonferenz nur wenige Zentimeter vom Pokal entfernt saß.

Am Rande des All-Star-Spiels hatte Liga-Geschäftsführer Stefan Holz übrigens eine Reform des Modus angekündigt. Andreas Oettel, Finanzboss der Ulmer Basketballer, denkt, dass die Neuerung recht schnell kommen kann. „Möglicherweise ist das das letzte Top Four in dieser Form. Schön, dass es in Ulm stattfindet.“ Noch schöner wäre es natürlich, wenn der Pokal noch ein paar Tage länger in der Stadt bleiben würde.