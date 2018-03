Basketball Ulmer Basketballer im Derby unter Druck

Ulm / Sebastian Schmid

Angesichts der zuletzt gezeigten Auftritte konnte bei Ratiopharm Ulm niemand so einfach zum Alltagsgeschäft übergehen. Auf der anderen Seite ist es in dieser prekären Situation so spät in der Saison auch nicht sinnvoll, alles über den Haufen zu werfen und grundlegend umzukrempeln. Zumal Trainer Thorsten Leibenath „kein Freund von Aktionismus“ ist, wie er vor dem heutigen Derby gegen die Walter Tigers Tübingen (18 Uhr/live auf Telekomsport.de) anmerkte.

Dass nach den zwei Niederlagen gegen Ludwigsburg (54:89) und Bamberg (67:90) die Gangart ein wenig rauher wird, mussten die Ulmer Spieler schnell erfahren. Statt eines freien Tags nach dem Spiel stand am Montagmorgen, 8 Uhr, eine Einheit an. Leibenath, der nicht viel von Floskeln wie „die Zügeln anziehen“ hält, verriet von der Einheit nur, dass er „am Montagmorgen nicht der Beliebteste in der Halle war“.

Montag um 8 Uhr Training

Dem 42-Jährige muss möglichst schnell der Spagat gelingen, seine Spieler wieder aufzurichten und ihnen gleichzeitig deutlich klarzumachen, dass es so wie zuletzt nicht weitergehen kann, wenn man die Playoffs noch erreichen will. Dass die Stimmung nach vier Bundesliga-Niederlagen in Serie und dem damit verbundenen Abrutschen auf Rang zehn nicht gut ist, überrascht wenig. „Alle sind niedergeschlagen“, beschreibt Leibenath die Gefühlslage im Team. Was dagegen am schnellsten und besten hilft, weiß Kapitän Per Günther: „Wir stehen, was die Playoffs angeht, mit dem Rücken zur Wand. Egal gegen wen, egal wie hässlich – was wir jetzt für unser Selbstbewusstsein brauchen, sind Siege.“

Jetzt könnte man sagen, wie gut, dass Tübingen kommt. Die Tigers sind abgeschlagenes Liga-Schlusslicht, haben nur einen Sieg in 24 Spielen gefeiert, zuletzt zwölf Mal in Serie verloren und gegen Ulm unter der Regie von Leibenath noch nie gewonnen. Doch genau diese Punkte sorgen dafür, dass die Fallhöhe für die Gastgeber trotz der dürftigen Auftritte recht hoch ist. Dem Ratiopharm-Coach sind solche Dinge momentan egal: „Wenn du viermal in Serie verloren hast, solltest du dir keine Gedanken über den Gegner, sondern über die eigene Rolle machen.“

Und das haben er und seine Spieler – nicht nur diese Woche – reichlich getan. Dabei bleibt sich Leibenath treu und setzt weiterhin auf die Meinung seiner Profis. „Ich gehöre zu den Trainern, die gerne Input von ihren Spielern haben, und diesen auch einfordern.“ Keiner soll sich aus der Verantwortung stehlen können und darauf warten, dass andere eine Lösung präsentieren – zumal diese nicht so einfach zu finden ist. Auch Günther stellt klar, dass es nicht an einzelnen Personen ist, einen Weg aus dem Tief zu finden: „Wir müssen jetzt als Team zurück in die Spur finden.“

Was dabei, nicht nur aus Sicht der Ulmer Fans, nicht passieren darf, ist dem 30-jährigen Aufbauspieler klar: „Eine Niederlage im Derby wäre in diesem Zusammenhang ein herber Rückschlag.“ Zumal es das Restprogramm der Ulmer mit dann noch sieben Auswärtsspielen bei zehn Partien in sich hat. Außerdem ist unklar, wann eine Pleite gegen den Erzrivalen wieder ausgebügelt werden kann, da die Tigers den Gang in die Pro A wohl auch bei einem Sieg gegen Ulm nur noch schwer verhindern können. Dass Tübingens Robert Zinn davon spricht, die „Saison für die Fans ordentlich zu Ende zu bringen“, spricht nicht gerade dafür, dass noch großer Optimismus auf den Klassen­erhalt herrscht. Auf der anderen Seite ist die Motivation der Spieler von Trainer Mathias Fischer, der seit Ende November im Amt ist, wohl in keiner der restlichen Partien so hoch wie heute.