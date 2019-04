Themen in diesem Artikel Ratiopharm Ulm

Was für ein Spiel: Die Ulmer Basketballer haben die Auswärtspartie bei den MHP Riesen in Ludwigsburg gedreht und am Ende mit 98:92 für sich entschieden.

Bis zur Halbzeit der Partie zwischen den MHP Riesen Ludwigsburg und Ratiopharm Ulm sah es so aus, als sei dieser Sonntag für die Ulmer Basketballer ein Tag zum Vergessen. Sie lagen mit 40:53 zurück.

Doch dann drehte das Team von Trainer Thorsten Leibenath die Partie. Es folgte ein 28:9-Viertel für die Gäste von der Donau. Am Ende konnte Ulm das Spiel mit 98:92 für sich entscheiden.

Mehr dazu in Kürze auf swp.de.