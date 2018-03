Spiel um Platz 3 Ulmer Basketballer bestehen Charaktertest

Neu-Ulm / Sebastian Schmid

Als wäre das Spiel um Platz drei nicht schon bitter genug, kassierten die beiden Halbfinal-Verlierer gestern in der Ratiopharm-Arena auch noch die Höchststrafe. Die Ulmer und Bayreuther Spieler waren bereits in der für die Zuschauer noch geschlossenen Halle, um sich für das bedeutungsloseste Spiel der Saison aufzuwärmen, als die Probe für das später stattfindende Finale über die Bühne ging. Vom Spielfeldrand aus mussten Tim Ohlbrecht und Co. verfolgen, wie der Pokal präsentiert wurde, während der Arena-Sprecher ankündigte, dass sich die Berliner und Münchner Spieler in die Basketball-Geschichtsbücher eintragen können. Am Ende waren es die Bayern, die sich mit einem 80:75-Erfolg die Trophäe sicherten und im blau-silbernen Konfetti-Regen feierten.

Korner: „So nötig wie ein Kropf.“

Ulm und Bayreuth standen sich hingegen in einer Partie gegenüber, die Medi-Trainer Raoul Korner am Vortag nach der 74:96-Pleite gegen Berlin als „so notwendig wie ein Kropf“ bezeichnet hatte. „Das ist das Spiel, das keiner spielen will“, ergänzte der 43-Jährige und sprach seinem Ulmer Gegenüber Thorsten Leibenath damit aus der Seele. Der hatte nach dem 73:84 gegen die Bayern vom berühmt-berüchtigten „Spiel um die Goldene Ananas“ gesprochen. Immerhin: Die sicherte sich dank eines 81:79-Erfolgs sein Team.

David Krämer darf anfangen

So ein Spiel um den dritten Platz ist auch immer ein Einstellungs- und Charaktertest. Darin waren sich die Trainer beider Teams einig. Korner hatte im Vorfeld diesbezüglich „einen riesen Vorteil“ bei den Ulmern gesehen, da diese „in der eigenen Halle spielen und ihre Fans milde stimmen wollen“. Leibenath hatte noch einen weiteren Grund parat, warum das Spiel für seine Mannschaft durchaus von Bedeutung war: „Wir sind den Beweis schuldig, dass wir eine Topmannschaft – und das ist Bayreuth – schlagen können.“

Der Ratiopharm-Coach musste bei diesem Unterfangen auf Per Günther verzichten, der ebenso wie der verletzte Luke Harangody nicht im Kader stand. Im Falle von Günther eine reine Vorsichtsmaßnahme, wie Leibenath verkündete. Für den 30 Jahre alten Kapitän durfte David Krämer von Beginn an ran, der von der Freiwurfline den ersten Punkt der Partie erzielte. Davon, dass es eigentlich um Nichts geht, war die gesamte Partie über wenig zu sehen. „Beide Teams haben den Eindruck erweckt, das Spiel gewinnen zu wollen“, sagte Korner.

Bis zur Mitte des dritten Viertels waren beide Mannschaften punktemäßig gleichauf, obwohl Ulm aus der Distanz einen rabenschwarzen Tag erwischt hatte und letztlich nur drei seiner 20 Versuche im Korb unterbrachte (15 Prozent Trefferquote). Doch getragen von Ryan Thompson (21 Zähler) ließen sich die Gastgeber lange Zeit nicht abschütteln. Dann aber nutzt Bayreuth eine Schwächephase, und zog auf 59:49 davon. Wie schon im Halbfinale gegen die Bayern drohte das die Vorentscheidung zu sein.

„Ein Sieg ist ein Sieg.“

Doch anders als gegen die Münchner konnten die Ratiopharm-Akteure dank toller Moral noch einmal zurückschlagen. Drei Minuten vor dem Ende glich Ismet Akpinar zum 71:71 aus, kurz darauf erzielte Jerrelle Benimon die Führung (73:71). Dafür, dass es um den dritten Platz ging, war nun ordentlich Dampf drin. Beide Mannschaften steckten nicht auf. Eine Minute vor dem Ende führte Ulm nach einem Dreier von Trey Lewis mit 80:74, musste dann aber noch zittern. Gabe York hatte mit der Schlusssirene den Sieg in der Hand, doch sein Dreierversuch traf nur den Ring.

Leibenath war angesichts des versöhnlichen Ausgangs zufrieden: „Ich bin froh, dass wir zwei Dinge geschafft haben: Durch Verteidigung einen Zehn-Punkte-Rückstand aufzuholen und dadurch zu zeigen, dass wir das Spiel ernst genommen haben.“ Topscorer Thompson sah es pragmatisch: „Auch wenn es nur das Spiel um Platz drei war: Ein Sieg ist ein Sieg. Wir können mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause gehen.“