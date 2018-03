Ratiopharm Ulm Ulmer Basketballer auf Konfrontationskurs

Ulm / Sebastian Schmid

Ulms Basketball-Trainer Thorsten Leibenath ist stinksauer auf die Liga. Dass das Derby in Ludwigsburg am Mittwoch stattfinden muss, kann er nicht verstehen. Der 42-Jährige spricht von Wettbewerbsverzerrung.

Kaum war das Pokal-Wochenende mit dem Gewinn der Bronzemedaille für Ratiopharm Ulm zu Ende gegangen, machte Trainer Thorsten Leibenath seinem Unmut Luft. Der 42-Jährige sprach im Zusammenhang mit der Partie in Ludwigsburg von „Wettbewerbsverzerrung“. Auch etwas mehr als eine Woche später ist Leibenaths Ärger nicht verflogen. Dass sein Team am Mittwoch (19 Uhr/live bei Telekomsport.de) zum Derby antreten muss, kann er nicht nachvollziehen: „Das ist für mich nicht akzeptabel. Genauso inakzeptabel ist es, dass die Liga unserer Bemühung um eine Spielverlegung einfach ignoriert hat.“

Bereits am 5. September hat Leibenath eine Mail mit der Bitte um Verlegung an die Liga geschickt, vier Tage später eine weitere. Eine Antwort erhielt er nicht. Für Leibenath ist klar, dass die Ansetzung „Wettbewerbsverzerrung“ ist. Der Grund: Ulm musste in der aktuellen Länderspielpause drei Spieler abstellen. Ismet Akpinar gewann mit Deutschland gegen Serbien und Georgien, Isaac Fotu siegte mit Neuseeland gegen China und Südkorea, während Luka Babic mit Kroatien zwei Niederlagen hinnehmen musste. Das Problem: Akpinar konnte nur einmal mit der Mannschaft trainieren, Babic und Fotu gar nicht. Eine gewissenhafte Vorbereitung auf die Partie beim Tabellendritten war nicht möglich, zumal sich David Krämer auch noch am Sprunggelenk verletzt hat und ausfällt.

Anfang September stand bereits fest, dass Ulm am 27. Dezember im Eurocup spielt. Das für den Tag vorgesehene Hinspiel gegen Ludwigsburg musste also verlegt werden. Da Ulm als Pokalausrichter für die Endrunde gesetzt war und die Riesen sich frühzeitig als Quali-Runden-Teilnehmer feststanden, konnte in die Rückrunde ausgewichen werden. „Wir waren schon froh, dass wir das Spiel nicht in der Hinrunde mitnehmen mussten, weil wir da überhaupt keinen Termin gefunden hätten“, sagte Dirk Schiller, der bei der Basketball-Bundesliga für den Spielplan zuständig ist.

Fotus Einsatz auf der Kippe

Wegen des Einzugs der Ludwigsburger in das Champions-Lea­gue-Achtelfinale habe die Liga laut Schiller „keinen Handlungsspielraum“ für einen anderen Termin gehabt. Leibenath widerspricht dem und nennt den 11. April: „Das ist ein Termin, an dem beide Teams kein Spiel haben und die Ludwigsburger Halle frei ist.“ Die Liga wollte allerdings die Partie kurzfristig nicht erneut verschieben. Das dürfte wohl auch der Grund sein, warum nicht wenigstens ein Tag später, also Donnerstag, gespielt wird. Selbst das hätte Leibenath gereicht, um mit Fotu und Babic wenigstens eine Trainingseinheit zu absolvieren. Dass Schiller erklärt, die Liga könne Leibenaths Ärger verstehen, ist dem Coach kein Trost.

Er muss entscheiden, ob er Fotu im Derby überhaupt einsetzt. Nicht nur, dass der noch am Montagmittag gegen Südkorea fast 24 Minuten gespielt hat. Nach zwölf Stunden Flug und einer Zeitverschiebung von acht Stunden sieht Leibenath 24 Stunden nach der Landung ein erhöhtes Verletzungsrisiko.

Dass der Ratiopharm-Coach wegen der Ansetzung so ein Aufheben macht, hat seinen Grund: „Es kann sein, dass es am Ende um einen Sieg hin oder her geht, was die Playoffs angeht.“ Deshalb kann er nicht verstehen, dass sich die Liga in diesem Fall so unflexibel zeigt.