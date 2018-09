Basketball Ulmer Basketballer ärgern sich über Länderspiele

Ulm / Von Sebastian Schmid

Mit seinen starken Auftritten im Trikot der Nationalmannschaft hat sich Ismet Akpinar keinen Gefallen getan. Zumindest wenn man seinem Ulmer Trainer Thorsten Leibenath Glauben schenkt, der vor dem Saisonstart am Freitag (19 Uhr) gegen Bayern München verkündete: „Damit hat Izi die Messlatte hochgelegt – und daran werde ich ihn messen.“ Dem Aufbauspieler ist deshalb aber nicht bange, schließlich ist er vor einem Jahr aus Berlin gekommen, um beim Ratiopharm-Team mehr Verantwortung zu übernehmen.

In der zurückliegenden Saison entwickelte sich der 23-Jährige nicht nur zu einer festen Größe im Ulmer Team, sondern auch im Trikot der Nationalmannschaft, mit der er in der WM-Qualifikation ungeschlagen ist und dank acht Siegen das Ticket für die Endrunde 2019 in China bereits sicher hat. Neben NBA-Profi Dennis Schröder stand Akpinar stets in der Startformation und leistete wichtige Dienste. Genau das will Leibenath auch von ihm in der neuen Saison sehen.

Isaac Fotu im Reisestress

Dass Leistungsträger in der Vorbereitung wochenlang fehlten, stößt den Ulmer sauer auf. „Es geht nicht, dass wir einen Nationalspieler 20 Tage lang bezahlen, und er in dieser Zeit nicht da ist“, sagt Geschäftsführer Thomas Stoll, der die Nationalmannschaftszeitfenster lieber zu einem anderen Zeitpunkt und dann mit mehr Spielen pro Termin hätte.

Hinzu kommt, dass Akpinar nicht der einzige Nationalspieler im Team ist. Auch Isaac Fotu ist fester Bestandteil seiner Landesauswahl, was zu weiteren Problemen führt. Denn um für Neuseeland aufzulaufen, muss der 24-Jährige große Reisestrapazen auf sich nehmen. „Wir haben sogar überlegt, ob wir ihm die Länderspiele verbieten sollen“, sagt Stoll. Letzten Endes dürfte Fotu aber für die „Tall Blacks“ spielen.

Bei der Suche nach Neuzugängen spielte das Thema Nationalmannschaft ebenfalls eine Rolle. „Wir haben durchaus von Spielern, die wir in Betracht gezogen haben, Abstand genommen, da sie für ihr Land spielen wollten“, sagt Leibenath.

Auch Akpinar sieht das Thema zwiespältig. Zum einen ist es für ihn eine große Ehre, für Deutschland aufzulaufen. Aber er gibt auch zu: „Auf Dauer spürt man die Belastung, auch wenn man jung ist. Und es ist ebenso eine mentale Sache.“ Trotz der Dauerbelastung im zurückliegenden Sommer stellt Akpinar allerdings klar: „Ich kann den Saisonstart kaum erwarten.“