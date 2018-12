Eurocup Ulmer Basketball haben „Bock aufs Endspiel“

Ulm / Sebastian Schmid

Nachdem die Situation, wie welches Team weiterkommt, vergangene Woche recht diffus war, ist es vor dem letzten Spieltag der ersten Eurocup-Runde ganz einfach. Ratiopharm Ulm kann mit einem Sieg heute in Brescia (20.30 Uhr/Telekom Sport) Platz vier verteidigen und in die zweiten Gruppenphase einziehen. Diese Konstellation wird Trainer Thorsten Leibenath mit seinen Spielern ausführlich besprechen.

„Wir müssen ein Spiel gewinnen; gegen eine Mannschaft, die wir im Wettbewerb schon einmal geschlagen haben – das Weiterkommen ist also machbar“, sagte Leibenath vor der Abreise nach Italien und stellte klar: „Der Einzug unter die Top 16 wäre ein toller Erfolg.“ Allerdings hat Ulm bislang auswärts in dieser Spielzeit international keine Partie gewonnen, und der letzte Erfolg liegt auch schon eine Weile zurück: Am 26. Oktober 2016 gelang in Krasnodar ein 77:62.

An der Einstellung sollte es heute jedenfalls nicht liegen, falls es in Brescia nicht klappt. „Die Motivation überwiegt klar die Anspannung“, sagte Kapitän Per Günther, der im Training gemerkt hat, „dass wir uns als Mannschaft auf das Endspiel freuen und echt Bock drauf haben.“ Die vier Bundesligasiege in Serie und der Erfolg zuhause gegen Andorra haben den Ratiopharm-Akteuren neues Selbstvertrauen gegeben. „Wir haben ein paar schwierige Phasen durchgemacht, deshalb denke ich, dass wir mental bereit sind, um in Brescia eine gute Chance auf den Sieg zu haben“, so Günther weiter.

Dass die Italiener ihre letzte Eurocup-Partie mit 67:103 bei Roter Stern Belgrad verloren haben, passt dem 30 Jahre alten Aufbauspieler allerdings nicht in den Kram: „Wenn Du mit 40 Punkten verlierst, wird es eine Reaktion der Spieler und des Trainers geben. So eine Niederlage kann eine Team zusammenschweißen, weil normalerweise darauf eine gute Trainingswoche folgt, die einer Mannschaft viel Energie für das nächste Spiel gibt.“

Eine zusätzliche Warnung, die angesichts des Blicks auf den Kader eigentlich unnötig ist. Neben Jordan Hamilton, der 154 NBA-Spiele absolviert hat, verfügen die Italiener seit drei Wochen über einen weiteren namhaften Spieler, den auch die Ulmer nur zu gut kennen: Jared Cunningham. Der 27-Jährige war vergangene Saison der zweitbeste Scorer bei Meister Bayern und hat die Münchner mit zwei überragenden Partien an einem Wochenende zum Pokalsieg geworfen. Dabei gelangen ihm im Februar in der Ratiopharm-Arena im Halbfinale gegen Ulm und im Endspiel gegen Alba Berlin zusammengenommen 50 Punkte.

„Das zeigt, dass Brescia eine Mannschaft ist, die viel Geld in die Hand nimmt und mit Sicherheit in die nächste Runde will“, sagt Leibenath. Allerdings hat der 84-fache NBA-Profi Cunningham noch nicht seinen Rhythmus in seinem neuen Team gefunden.

Übrigens gibt es doch noch einen Fall, der die Situation verkompliziert, für Ulm aber auch einfacher macht: Sollte Galatasaray Istanbul heute sein an sich bedeutungsloses Heimspiel gegen Roter Stern Belgrad verlieren (18 Uhr), wäre das Ratiopharm-Team auch mit einer Niederlage mit einem Punkte in Brescia weiter. Sollte die Ulmer Partie in die Verlängerung gehen, wären die Gäste auf jeden Fall weiter.