Basketball U-16-Team kassiert eine Packung

Ehingen / vb

Von Beginn an wirkte das Crailsheimer Team nicht richtig fokussiert, während die Gastgeber voll da waren. Daher war es nicht verwunderlich, dass die Ehinger bereits zur Halbzeit komfortabel mit 19 Punkten Vorsprung führten. Auch in der zweiten Hälfte fand das Team von Headcoach Marko Stankovic nicht besser ins Spiel. Somit entschied Urspring auch die beiden letzten Viertel mit 30:20 und 27:20 für sich. „Es war unser schlechtestes Spiel in dieser Saison“, stellte der Crailsheimer Trainer im Anschluss fest und fügte hinzu „Wir hatten zwar eine gesundheitsbedingt schwierige Situation, aber das darf nicht als Ausrede für die schlechte Leistung gelten.“ Nach der 59:94-Niederlage war Stankovic sichtlich bedient, zeigte sich vor allem mit dem Einsatz nicht zufrieden: „Wenn wir defensiv einen grundlegenden Erfolg haben, und mit 100 Prozent spielen, dann ist es unmöglich, dass ein Team fast 100 Punkte gegen uns macht“, fasste der Trainer zusammen, richtete den Blick aber schon wieder nach vorn: „Wir werden die Dinge genau analysieren und uns auf das Spiel am Freitag gegen Ulm vorbereiten.“ Das Spiel gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter beginnt am Freitag, 20.30 Uhr in der Hakro-Arena.