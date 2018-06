Basketball Tyron McCoy komplettiert Trainerstab

swp

In Tyron McCoy hat Ratiopharm Ulm nun den Ersatz für Ex-Assistenztrainer Andreas Wagner gefunden. Damit ergänzt der 46-Jährige letztendlich den Trainerstab der Ulmer Bundesliga Basketballer. McCoy erhält einen Einjahresvertrag. „Tyron ist für uns ein absoluter Glücksgriff, da er sowohl als Spieler, als auch als Trainer auf höchstem Niveau agiert hat und so die besten Voraussetzungen mitbringt“, schätzt Headcoach Thorsten Leibenath.

„Zunächst geht es mir darum, Thorsten und Ratiopharm Ulm mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln zu helfen“, sagt Tyron McCoy, der sich noch gut an die „beeindruckende Atmosphäre“ in der heimischen Arena erinnern kann. „Ich bin jetzt schon so lange in Deutschland, hatte aber noch nie die Chance, etwas zu gewinnen. Diesen Traum würde ich mir natürlich gerne in Ulm erfüllen“, so McCoy.

Leibenath kennt McCoy schon seit fast 20 Jahren. Während seiner erster Trainerstation in Lich arbeitete er als Co-Trainer mit dem ehemaligen Shooting Guard. „Tyron ist nicht nur fachlich kompetent, sondern auch eine faire und sympathische Persönlichkeit“, so Leibenath.