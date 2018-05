Basketball TSG will aufsteigen

hel

Wenn auch nicht die Meisterschaft, das letzte Stadtderby hat die TSG Ehingen gewonnen. Georg Gracias lud die TSG-Basketballer deshalb zum Essen ein. Geschmaust wurde auf Griechisch bei „Elia und Rigani“ im Städtle – Hausherrin Anna Kasiwa spielte einst bei den Damen. Man kennt sich. Schließlich erlebte Gracias damals die Blütezeit, als die Ehinger Basketballer von der Bezirksliga bis in die 2. Bundesliga aufgestiegen sind. Das

waren noch Zeiten! Von 1997 bis 2009 leitete Gracias die Abteilung bei der TSG.

Heuer ist klar, dass man kleinere Brötchen backen muss. Diese Kreisliga-Saison musste man dem KSC Ehingen den Vortritt lassen. Aber die Zukunft der TSG-Herren, die gegen die zweite Mannschaft auch vereinsinterne Duelle ausgefochten haben, scheint rosig. Die Jugendtrainer Kosta Konstantinidis (U16) und Merlin Opitz in der U12/U14

machen einen guten Job. Coach Björn Ludendorff sprach von „einer Welle von talentierten Spielern, die im positiven Sinne auf uns zurollt“. Also noch etwas Geduld. „Ein bisschen Enttäuschung über den zweiten Platz herrscht natürlich im Team“, sagt Herren-1-Trainer Andreas Kirsch. Auch über die Relegation hat man es nicht mehr in die Bezirksliga geschafft. Aber da soll es definitiv nächstes Jahr hingehen. „Das Saisonziel ist ganz klar der erste Platz und der damit verbundene direkte Aufstieg.“ Kirsch denkt groß: „Mittelfristig soll es wieder in die Landesliga hoch gehen, um den jungen Nachwuchsspielern die Möglichkeit zu geben, in einer höheren Liga zu spielen.“ Als Trainer stehe er auch nächste Saison der Herrenmannschaft H1 zur Verfügung. Wie bereits berichtet, wird die Mannschaft Verstärkung aus der U18 bekommen. „Ein starker Jahrgang“, freut sich Kirsch. Das sind gute Aussichten.