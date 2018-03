Basketball Trotz starken Kevins knapp verloren

hel

Es hat mal wieder nicht sollen sein mit einem Sieg in der Basketball-Regionalliga Baden-Württemberg. Die Mannschaft der TuS Urspringschule hat am Samstag nur knapp gegen dem TSV Wieblingen mit 65:71 (40:37) verloren. Mit der Unterstützung von Kevin Strangmeyer und Kevin Yebo startete das Team gut in die Partie und behielt nach dem ersten und zweiten Viertel knapp die Nase vorne (20:17, 40:37).

Doch dann drehte der Gegner in der Junge Halle langsam aber sicher den Spieß um. Vor allem Christian Hoffman und David Molino setzten immer wieder Nadelstiche. Die Wieblinger verteilten die Arbeit in der Offensive auf vier Schultern. Bei der TuS punkteten Yebo, Strangmeyer und auch David Caillavet mit 14 Zählern gleichmäßig. „Wir haben es nicht geschafft, die Bestleistung abzurufen, die es gebraucht hätte“, meinte Trainer Krists Plendiskis. Die Urspringschüler treten so mit erst drei Siegen in der Tabelle auf der Stelle. Einzig der TV Zuffenhausen, gegen den es nächsten Samstag (19.30 Uhr) im Kellerduell geht, ist mit zwei Siegen Schlusslicht. Bei noch acht Spielen ist noch alles drin. Der Abstand zum ersten Nichtabstiegsplatz beträgt für die Urspringer (6) vier Punkte.