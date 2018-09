Basketball Top-Spiel zum Auftakt für die Riesen

Ludwigsburg / Simon David

Mit dem Heimspiel gegen die Fraport Skyliners aus Frankfurt starten die MHP Riesen Ludwigsburg am Samstag (20.30 Uhr) in die neue Saison der Basketball-Bundesliga. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Gesicht des Teams stark verändert, immerhin gab es 14 Abgänge und zwölf Neuzugänge.

„Wir setzen auf einen permanenten Verbesserungsprozess. Das Team hat sich sehr positiv entwickelt und das wollen wir während der Saison fortsetzen“, betont Headcoach John Patrick. „Ich sehe uns gut positioniert. Die Einstellung stimmt und wir haben eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern“, meint der Trainer. Einer der erfahrenen Akteure ist David McCray, der am Samstag sein 399. Bundesligaspiel bestreiten wird. „Es ist wichtig, den jungen Spielern etwas vorzuleben. Es genügt nicht, nur zu sagen, dass der Erfolg nur über Einsatz, Intensität und eine gute Verteidigung kommt. Ich versuche, den Jungen auch genau das vorzuleben. Ich verteidige immer sehr hart“, sagt der Teamcaptain.

Nachdem sich die MHP Riesen in den vergangenen fünf Jahren immer für die Play-offs qualifizieren konnten, soll das auch diesmal gelingen. „Wir können das schaffen, allerdings wird es nicht einfach. Die Mannschaften haben sich weiterentwickelt, die Konkurrenz ist sehr stark. Immerhin haben elf Mannschaften die Qualifikation für die Play-offs als Saisonziel ausgegeben“, meint Riesen-Vorsitzender Alexander Reil. „Wenn man bedenkt, dass bei den offiziell verkündeten Saisonzielen gerne untertrieben wird, könnte es sein, dass sogar noch mehr Vereine auf eine Play-off-Teilnahme hoffen.“

Starke Saisonvorbereitung

Die Vorbereitung auf die neue Saison verlief vielversprechend. Sieben von acht Testspielen wurden gewonnen. Was dies jedoch für die Saison bedeutet, bleibt abzuwarten. „Die Vorbereitung war immer so gut wie der Saisonstart“, meint Reil schmunzelnd. „Es ist schwer, die jetzige Mannschaft mit der der letzten Saison zu vergleichen. Wir haben aber einige gute Typen im Team, menschlich wie spielerisch. daher sehen wir der Saison optimistisch entgegen“, sagt David McCray.

Top-Spiel zum Auftakt

Dem Heimspiel gegen die Fraport Skyliners fiebern die Ludwigsburger bereits entgegen. „Das ist ein echtes Top-Spiel zum Auftakt. Frankfurt hat sich sehr gut verstärkt und hat eine tiefe Bank. Für mich ist das einer der Favoriten für die Plätze eins bis sechs“, findet Reil. Dass die Konkurrenz größer wird, ist für den Vorsitzenden der Riesen begrüßenswert. Denn nur wenn sich die Teams der Basketball-Bundesliga insgesamt verbesserten, können sich auch die Riesen nachhaltig verbessern, betont er. Ein Sieg gegen eine starke Mannschaft wie Frankfurt wäre ein perfekter Start in die neue Saison. Nach den anstrengenden Testspielen wurde der Fokus in der vergangenen Woche auf die Regeneration gelegt.

„Wir haben in dieser Woche kurze Trainingseinheiten absolviert und uns der Taktik gewidmet“. sagte John Patrick. Näheres zur taktischen Ausrichtung wollte er aus verständlichen Gründen nicht verraten. Die Fans dürfen also gespannt sein. „Wir sind aber bereit für die neue Saison“, betont Patrick. Ist die Konkurrenz der Bundesligisten auch deutlich größer geworden, so besteht Anlass zur Hoffnung, dass die Riesen an die erfolgreiche vergangene Saison anknüpfen können. Die Ludwigsburger hoffen, dass die Unterstützung durch die Fans weiterhin so stark ist wie in den vergangenen Jahren. Nur vier Tage nach dem ersten Heimspiel am Samstag erwarten die MHP Riesen am 3. Oktober (15 Uhr) die Eisbären Bremerhaven.