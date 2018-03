Ilshofen Tickets für die heißeste Zeit des Jahres

Ilshofen / pm

Die Crailsheim Merlins starten am Sonntag, 8. April, in die Play-offs um den Aufstieg in die Bundesliga. Tickets für die beiden feststehenden Heimspiele der ersten Runde sind ab heute erhältlich.Direkt nach dem Heimspiel gegen Nürnberg fällt heute der Startschuss zum Ticket-Vorverkauf für die ersten zwei Play-off-Heimspielen. Diese Termine stehen schon fest: Am Sonntag, 8. April, 18 Uhr, und am Samstag, 14. April, 19.30 Uhr.

Bis einschließlich Sonntag, 25. März, gibt es die Play-off-Tickets zum normalen Hauptrundenpreis (ab zwölf Euro). Anschließend gelten Play-off-Konditionen (ab 17 Euro). Tickets gibt es an den Vorverkaufsstellen Haller Tagblatt in Schwäbisch Hall, Rundschau in Gaildorf sowie Hohenloher Tagblatt, TC Buckenmaier/Der Stall und in der Geschäftsstelle (Hakro-Arena) in Crailsheim oder bequem per print@home im Onlineshop crailsheim-merlins.reservix.de.

Viertelfinale und Halbfinale werden im Modus „Best of five“ gespielt. Die Teams benötigen drei Siege zum Weiterkommen. Die Merlins dürfen das erste, das dritte und das mögliche fünfte Spiel zu Hause bestreiten.