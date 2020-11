Am Ende kam es, wie von Domenik Reinboth befürchtet: Das Spiel des Team Ehingen Urspring gegen die Tigers Tübingen, das am Sonntag hätte stattfinden sollen, wurde am Samstag abgesagt. Noch während sich der Trainer und seine Basketballer in der Halle auf das Geister-Heimspiel vorbereiteten, errei...