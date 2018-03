Basketball Starke zweite Hälfte bringt klaren Erfolg

Ulm / Michael Wiedmann

„Ich dachte, wir waren gut vorbereitet, aber scheinbar hatten wir das Nickerchen von der Busfahrt ein wenig verlängert“, ärgerte sich Crailsheims Trainer Tuomas Iisalo über die anfängliche Schwerfälligkeit seiner Jungs.

Es dauerte ein paar Angriffe lang, ehe die Merlins auf Betriebstemperatur waren und erstmals in Führung gehen konnten (4:6). Mit hohem Tempo stellten die Zauberer die jungen Gastgeber nun zunehmend vor Probleme. Erst eine Auszeit stoppte den Fastbreak-Express der Gäste.

Viele Nachlässigkeiten

Der Zwischenhalt dauerte dann doch länger als Tuomas Iisalo lieb sein konnte. Nachlässigkeiten an beiden Enden des Parketts brachten die Ulmer zum Ende des ersten Viertels wieder in Schlagdistanz, nur ein schöner Buzzerbeater von Michael Smith zum 16:21 sorgte für einen versöhnlichen Abschluss der ersten zehn Minuten.

Auch das zweite Viertel erinnerte sowohl an den Spielbeginn als auch an das Hinspiel: Aufopferungsvoll kämpfende Ulmer ließen die Gäste nicht davonziehen, wobei die Crailsheimer dies auch damit unterstützten, dass die sonst sichersten Dinge nicht in gewohnter Effektivität gelangen.

Dass dennoch das Derbyfeuer nicht nur im Gästeblock loderte, zeigte sich in einer Sequenz gegen Ende der ersten Halbzeit. Zwei Dunks von Sherman Gay und Konrad Wysocki standen zwei Dreier der Ulmer gegenüber, garniert von einigen Fouls auf beiden Seiten inklusive einem Technischen gegen Merlins-Coach Iisalo. Unter diesem Eindruck nahmen die Merlins die bis dato höchste Führung (31:43) mit in die Kabine .

Ohne ihr „A-Game“ auszupacken, verschafften sich die Merlins nach dem Seitenwechsel kontinuierlich mehr Luft. Fastbreak-Punkte durch Frank Turner und Martin Bodganov, aber auch aggressivere Defense trugen zur 40:59-Führung nach rund sieben Minuten im dritten Viertel bei. Auch Chase Griffin machte da gerne mit, zeigte seinen Paradewurf von „Downtown“ gleich zweimal in Folge und die Partei war praktisch entschieden. Mit einer 49:75-Führung im Gepäck ging es schließlich in das letzte Viertel..

Am Sonntag kommt Karlsruhe

Im Schlussabschnitt ging es dann noch an die Reinschrift des Scoutingbogens. Julien Patrick Flomo setzte per Dunk seinen Stempel drauf, Topscorer Chase Griffin (23 Punkte) stellte von der Freiwurflinie auf 30 Zähler Vorsprung (59:89). Zuletzt trug sich noch Michael Jost ein, Michael Smith machte die „100“ voll.

Am Ende stand ein souveräner 103:76-Erfolg, der vor allem auf einer starken zweiten Halbzeit basierte, die für die schwere Aufgabe gegen den Tabellendritten der Pro A, PS Karlsruhe Lions, am kommenden Sonntag Selbstvertrauen geben sollte.

„Die zweite Halbzeit war bedeutend besser als die erste Hälfte, besonders was die Ballbewegung und das Mannschaftsspiel betrifft“, so das Fazit von Crailsheims Headcoach. „Wir haben an beiden Enden des Feldes als Team gut gespielt, das ist das Positive. Angesichts der schweren Aufgaben, die vor uns liegen, müssen wir daran anknüpfen und die erste Halbzeit vergessen.“