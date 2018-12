Eurocup So kommt Ratiopharm Ulm im Eurocup weiter

So kommt Ratiopharm Ulm im Eurocup weiter

Ulm / seb

Nach den Niederlagen von Brescia und Galatasaray Istanbul ist die Ausgangslage für Ratiopharm Ulm im Eurocup klar. Am letzten Spieltag der Vorrunde kann das Team von Trainer Thorsten Leibenath mit einem Sieg in Brescia den Einzug unter die 32 besten Teams perfekt machen. Dann sind keine Rechenspiele oder Schützenhilfe nötig. Sollte Istanbul bei Roter Stern Belgrad verlieren, könnten sich die Ulmer in Italien sogar eine Niederlage mit einem Punkt Differenz leisten.

Dass es nun tatsächlich ein Endspiel ums Weiterkommen gibt, ist für das Ratiopharm-Team auch ein wenig ärgerlich, schließlich hatte der Bundesligist in Monaco und Istanbul zwei große Chancen auf einen Auswärtssieg liegen lassen. Leibenath glaubt aber, dass seine Spieler aus diesen Niederlagen die Motivation ziehen, es nun besser zu machen.

Sollten die Ulmer als Gruppenvierter weiterkommen, würden sie auf Villeurbanne (Frankreich) und Frankfurt sowie Alba Berlin oder den russischen Klub Krasnodar treffen.