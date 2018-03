Basketball Sieg im Spitzenspiel sichert fast schon Platz 2

Ilshofen / Michael Wiedmann

Die Begegnung Crailsheim gegen Karlsruhe steht für sich schon unter besonderen Vorzeichen. Derrick Marks steht vor seinem Debüt im Merlins-Trikot, Philipp Neumann wird erstmals auf heimischem Parkett auflaufen. Vor allem aber verspricht die Partie hoch spannend zu werden. Aufsteiger Karlsruhe ist als Tabellendritter das Sensationsteam der laufenden Saison und erster Verfolger des Spitzenduos Vechta und Crailsheim.

Ihre größte Stärke haben Merlins und Lions gemeinsam: Offensive. So zaubern die Merlins ligaweit die meisten Punkte pro Spiel auf das Parkett (89,1), gefolgt von den Löwen, die mit 83,8 Zählern pro Partie den zweitbesten Wert erreichen. Dass beide Teams aber auch anders können, stellte das Hinspiel unter Beweis, welches die Merlins knapp mit 78:75 für sich entscheiden konnten. Nicht nur deshalb stehen die Crailsheimer gegen Karlsruhe vor einer großen Herausforderung. Mit neun Siegen auf fremdem Parkett kommen die Lions als eines der auswärtsstärksten Teams nach Hohenlohe. Zu Hause haben die Löwen nur sechs von elf Spielen gewonnen.

Die Merlins können dagegen noch eine makellose Heimbilanz vorweisen: zehn Spiele, zehn Siege. Mit einem Erfolg im Spitzenspiel gegen Karlsruhe würden die Merlins einen ganz großen Schritt in Richtung Top-2-Platzierung machen und sich damit das Heimrecht sowohl im Viertel- als auch im Halbfinale sichern. Den Heimvorteil in der ersten Runde, also einen Platz unter den ersten vier, könnten die Merlins mit einem Sieg gegen Karlsruhe bereits sicherstellen.

Merlins-Trainer Tuomas Iisalo erwartet „ein schweres, aber sicher für die Zuschauer unterhaltsames Spiel, da sowohl Karlsruhe als auch wir das Tempo sehr hoch halten“. Karlsruhe spiele ungewöhnlich und vor allem in der Defensive sehr aggressiv. „Damit erzwingen sie viele Turnover der Gegner, gehen aber auch das Risiko eigener Fehler ein.“ Mit 10,1 Steals pro Partie sind die Karlsruher die besten Balldiebe der Pro A. „Insgesamt kommen sie mit ihrer Verteidigungsleistung an das Niveau von Vechta heran“, erklärt Iisalo. „Zudem haben sie mit Maurice Pluskota und Jarelle Reischel das effektivste deutsche Duo der Liga in ihren Reihen, und spätestens mit der Ergänzung durch Joshua Greene einige hervorragende Pick-and-Roll-Spieler. Der Schlüssel für uns wird das Rebounding und die Minimierung der Ballverluste sein.“ Bei den Rebounds liegen Karlsruhe (37,9) und Crailsheim (37,5) nahezu gleichauf, bei den Ballverlusten haben die Zauberer (11,6) die deutlich bessere Bilanz als die Löwen (14,9).

Zwei Ex-Merlins an Bord

Ex-Merlin Craig Bradshaw (10) ist einer von sechs Karlsruhern, die im Schnitt zweistellig punkten. Jeramie Woods, der vergangene Saison ebenfalls für Crailsheim spielte, kommt auf 3,1 Zähler pro Spiel.

Ingo Enskat, der sportliche Leiter der Crailsheim Merlins, freut sich „nach der langen Pause endlich wieder auf ein Heimspiel“. Das Spitzenspiel könnte „auch eine spätere Play-off-Paarung“ sein, blickt Enskat voraus. „Schon im Hinspiel war es eng. Jetzt haben sich beide Teams nochmal verstärkt und Karlsruhe hatte bis zur überraschenden Niederlage in Chemnitz eine starke Serie. Gegen die auswärtsstarken Lions müssen wir hochkonzentriert zur Sache gehen.“

Info Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse. Die Partie kann auch per Livestream von Merlins-TV unter www.airtango.live verfolgt werden. Spielbeginn ist am Sonntag um 18 Uhr in der Arena Hohenlohe in Ilshofen.